Fluminense divulga lista de inscritos para Copinha; confira

Neste domingo, o Fluminense divulgou a lista dos jogadores inscritos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, a famosa “Copinha”. A competição acontece entre os dias 2 e 25 de janeiro. O Tricolor é o segundo maior campeão do torneio, com cinco títulos. > Mário Bittencourt confirma pré-acordo com Felipe Melo e fala sobre situação de Marcão no Fluminense

John Kennedy, Matheus Martins e Wallace são os jogadores que integraram o elenco profissional nesta temporada e vão disputar a Copinha. Enquanto André, Calegari, Gabriel Teixeira, Martinelli, Luan Freitas e Luiz Henrique, são atletas do time principal com idade para participar, mas ficaram de fora da lista.

Quem está na lista é o meia Arthur, de apenas 16 anos, que já acumula convocações à Seleção Brasileira de sua categoria. Atletas da campanha do título do Fluminense no Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2020 também estão integrando a lista do técnico Eduardo Oliveira. Um destaque que está fora é o atacante João Neto, que se recupera de lesão no tornozelo.

A Copinha volta a ser disputada após a paralisação na última edição, de 2021, em razão da pandemia do Covid-19. Com isso, a competição de 2022, exclusivamente, será Sub-21, com atletas nascidos a partir de 2001.VEJA A LISTA DE INSCRITOS DO FLUMINENSE

GOLEIROS- Thiago - 2001- Cayo Fellipe - 2003- Dênis Luís - 2003- Álvaro - 2004

LATERAIS- Jhonny - 2002- Marcos Pedro - 2001- Jefté - 2003

ZAGUEIROS- Felipe - 2002- Davi - 2002- Joílson - 2003- Justen - 2003- Damaceno - 2002- Cipriano - 2002

VOLANTES- Nathan - 2002- Alexsander - 2003- Diego - 2003- Edinho - 2001- Pedro Rocha - 2003

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MEIAS- Wallace - 2001- Yago - 2001- Arthur - 2005

ATACANTES- John Kennedy - 2002- Matheus Martins - 2003- Guilherme - 2002- Cauã Aguiar - 2001- Miguel Vinicius - 2002- Alexandre Jesus - 2001- Antony Kennedy - 2002- Jefferson - 2001- Luan Brito - 2002