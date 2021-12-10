Fluminense disputará pela primeira vez uma fase anterior a de grupos da Libertadores

O gol do Bragantino, já no fim do jogo, teve um efeito direto na história do Fluminense: pela primeira vez o Tricolor vai disputar a Copa Libertadores, mas vai entrar numa fase anterior à de grupos.Esta será a oitava participação do Flu no principal torneio do continente. É somente a segunda vez que a vaga não é conquistada por um título. Confira: