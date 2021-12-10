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Fluminense disputará pela primeira vez uma fase anterior a de grupos da Libertadores

Tricolor já disputou oito vezes a competição e foi direto para a fase de grupos em todas as edições da Libertadores que participou...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 01:39

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 01:39

O gol do Bragantino, já no fim do jogo, teve um efeito direto na história do Fluminense: pela primeira vez o Tricolor vai disputar a Copa Libertadores, mas vai entrar numa fase anterior à de grupos.Esta será a oitava participação do Flu no principal torneio do continente. É somente a segunda vez que a vaga não é conquistada por um título. Confira:
1971 - havia conquistado o Campeonato Brasileiro de 19701985 - Pelo Campeonato Brasileiro de 1984​2008 - através do título da Copa do Brasil de 20072011 - havia conquistado o Brasileiro de 2010​2012 - garantiu a vaga após terminar em terceiro lugar no Brasileiro de 2011​2013 - classificação pelo título do Brasileiro de 20122021 - conquistou a vaga após encerrar o Brasileiro de 2020 em quinto lugar*Estagiária sob a supervisão de Felippe Rocha
Crédito: FluminenseirádisputarafaseinicialdaLibertadores2022(LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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