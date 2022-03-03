Fluminense detém maior sequência de vitórias da elite mundial Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Dez vitórias consecutivas em 11 jogos na temporada. O momento do Fluminense é o mais favorável possível e a marca atingida na última terça-feira (01) fez o Tricolor se tornar o clube com a melhor sequência entre os times que disputam os campeonatos de elite no futebol mundial.

Essa é a segunda melhor marca da história do Flu em jogos oficiais desde 1919 e virou destaque até na Espanha. O diário "AS", um dos maiores jornais esportivos do país, publicou uma matéria destacando que o Fluminense tem "a melhor sequência do mundo no início do ano". A publicação destaca que o Flu é a "grande sensação" da América do Sul neste início de 2022 e destaca os jogos importantes dentro dessas 10 partidas, como os clássicos e o mata-mata da Libertadores diante do Millonarios, da Colômbia.

O Liverpool, da Inglaterra, está invicto em 2022 e vinha de nove vitórias consecutivas, mas empatou com o Chelsea quando completaria o décimo triunfo. Já o Trabzonspor, ex-time de Marlon na Turquia, não perde há 10 jogos, mas tem oito vitórias e dois empates. Já o Porto, de Portugal, acumula 11 duelos invicto, mas com três empates.

A matéria ainda exalta: "Nem o Bayern, nem o PSG nem nenhum time da Itália chega perto do atual marco do Fluminense". No entanto, diferentemente do que o jornal cita, que o time tricolor fez 15 gols e sofreu dois, quando na verdade são 16 bolas na rede favoráveis e três contra. O "As" ainda diz que "esperava-se algum nome maior" entre os reforços, mas o Fluminense trouxe nomes de peso como Felipe Melo, Willian Bigode, Nathan, Fábio e Germán Cano.