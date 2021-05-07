Fluminense desembarca no Rio após odisseia na Libertadores e em dia de folga para 'descansar bem os atletas'

Crédito: Divulgação / FFC

Depois do empate em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, que manteve a invencibilidade e a liderança do Fluminense no Grupo D da Libertadores, a delegação tricolor chegou em solo carioca. O grupo desembarcou na manhã desta sexta-feira no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

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Os jogadores terão o restante do dia de folga antes da reapresentação, marcada para a manhã deste sábado, quando o time inicia sua preparação para a partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O único treino antes do jogo diante da Portuguesa, domingo, está programado para 9h30.

A ODISSEIA TRICOLOR

Nos últimos dias, o Fluminense percorreu mais de 10.000 km em função da mudança de local da partida, transferida de Barranquilla para Guaiaquil, no Equador, por causa dos protestos na Colômbia. O Tricolor encurtou a viagem após conseguir a liberação para que o avião fretado para fazer o trajeto Rio-Barranquilla-Rio fosse até o Equador buscar a delegação. Assim, não precisou retornar à Colômbia para, então, embarcar rumo ao Rio de Janeiro.

- Vamos buscar descansar bem os atletas, quero contar com todos que estiverem nas melhores condições. E sobretudo estarão em campo aqueles que tiverem recuperado bem da viagem. É uma partida importante do estadual, mas o mais importante agora é esse voo de retorno, que a gente conseguiu antecipar, e vai nos dar condição de chegar cedo no Brasil. E descansar, ir menos para o campo, feedback visual de vídeo, para os atletas estarem descansados para o final de semana - disse o técnico Roger Machado na entrevista coletiva após a partida contra o Junior Barranquilla.