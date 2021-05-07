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Fluminense desembarca no Rio após odisseia na Libertadores e em dia de folga para 'descansar bem os atletas'

Jogadores se reapresentam neste sábado para retomar preparação para a semifinal do Carioca. Roger Machado citou a importância do descanso para a sequência no horizonte
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Publicado em 07 de Maio de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 10:30
Crédito: Divulgação / FFC
Depois do empate em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, que manteve a invencibilidade e a liderança do Fluminense no Grupo D da Libertadores, a delegação tricolor chegou em solo carioca. O grupo desembarcou na manhã desta sexta-feira no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.
> Veja quando serão os próximos jogos do Flu na Libertadores
Os jogadores terão o restante do dia de folga antes da reapresentação, marcada para a manhã deste sábado, quando o time inicia sua preparação para a partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O único treino antes do jogo diante da Portuguesa, domingo, está programado para 9h30.
A ODISSEIA TRICOLOR
Nos últimos dias, o Fluminense percorreu mais de 10.000 km em função da mudança de local da partida, transferida de Barranquilla para Guaiaquil, no Equador, por causa dos protestos na Colômbia. O Tricolor encurtou a viagem após conseguir a liberação para que o avião fretado para fazer o trajeto Rio-Barranquilla-Rio fosse até o Equador buscar a delegação. Assim, não precisou retornar à Colômbia para, então, embarcar rumo ao Rio de Janeiro.
- Vamos buscar descansar bem os atletas, quero contar com todos que estiverem nas melhores condições. E sobretudo estarão em campo aqueles que tiverem recuperado bem da viagem. É uma partida importante do estadual, mas o mais importante agora é esse voo de retorno, que a gente conseguiu antecipar, e vai nos dar condição de chegar cedo no Brasil. E descansar, ir menos para o campo, feedback visual de vídeo, para os atletas estarem descansados para o final de semana - disse o técnico Roger Machado na entrevista coletiva após a partida contra o Junior Barranquilla.
No domingo, o Flu enfrenta a Portuguesa, às 16h, pelo segundo jogo da semifinal do Carioca. Depois, na quarta-feira, terá o Independiente Santa Fe (COL) às 21h (de Brasília). Os dois jogos são no Maracanã. Já no Grupo D da Libertadores, o Tricolor permanece em primeiro, com cinco pontos, assim como o River Plate (ARG), que também empatou na rodada.

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