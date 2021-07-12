Fluminense desembarca no Paraguai; Yago Felipe vê 'jogo da temporada' contra o Cerro Porteño

O Fluminense já está em Assunção, no Paraguai, para o confronto diante do Cerro Porteño, nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Os jogadores desembarcaram na capital na noite desta segunda. Vale lembrar que o técnico Roger Machado levou Fred, John Kennedy e Abel Hernández para a partida de ida das oitavas de final da Libertadores.
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O elenco encerrou a preparação em treinamento no CT Carlos Castilho na parte da manhã e rumou ao aeroporto logo depois. O jogo de volta está marcado para a terça-feira que vem, no mesmo horário, no Maracanã. Ao site oficial, o volante Yago Felipe definiu o duelo como o mais importante do ano.
- Para nós é o grande jogo da temporada. É um confronto de ida e volta, uma eliminatória de Libertadores. Então a gente sabe da importância de se fazer um grande primeiro jogo, trazer um bom resultado para nossa casa e decidir a vaga no Maracanã - disse Yago.
Veja todos os confrontos da Libertadores O Fluminense encara o Cerro Porteño no estádio La Nueva Olla, em Assunção, Paraguai, nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília). Na primeira fase, ficou em primeiro no Grupo D, com 11 pontos, à frente do River Plate (ARG).