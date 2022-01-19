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Fluminense demite Filipe Torres, técnico campeão brasileiro e carioca pelo feminino Sub-18

Decisão se deu por divergências internas; treinador foi comunicado na manhã desta quarta-feira após retornar de curso na CBF...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 11:37

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 11:37

O Fluminense acertou a demissão do técnico Filipe Torres, do time Sub-18 feminino, nesta quarta-feira. A mudança se dá por divergências internas, mesmo com a conquista recente do título do Campeonato Carioca e do Brasileirão da categoria em março.A decisão estava tomada desde a última terça-feira. O treinador estava finalizando um curso da CBF e retornou a Xerém nesta quarta para ser comunicado sobre o desligamento.
Filipe era o treinador do Sub-16 e assumiu a categoria acima com o afastamento de Isaías Rodrigues, que posteriormente faleceu vítima de câncer no pulmão, em julho. Torres liderou a equipe no título do Brasileirão Sub-18 no início do ano passado, o primeiro da história do feminino tricolor. Em dezembro, venceu o inédito Carioca.
Crédito: FilipeTorrescomandouaequipefemininadoFluminensenoBrasileirão(Fotos:MailsonSantana/FFC//AdrianoFontes/Divulgação

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