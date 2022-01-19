Fluminense demite Filipe Torres, técnico campeão brasileiro e carioca pelo feminino Sub-18

O Fluminense acertou a demissão do técnico Filipe Torres, do time Sub-18 feminino, nesta quarta-feira. A mudança se dá por divergências internas, mesmo com a conquista recente do título do Campeonato Carioca e do Brasileirão da categoria em março.A decisão estava tomada desde a última terça-feira. O treinador estava finalizando um curso da CBF e retornou a Xerém nesta quarta para ser comunicado sobre o desligamento.