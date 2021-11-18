Fluminense deixa a desejar no setor ofensivo e perde para o Juventude em noite de pouca inspiração

PLACAR ABERTOAos 16 minutos, Wescley recebeu de Capixaba e chutou forte, mas Marcos Felipe fez a defesa. Dois minutos depois, Ricardo Bueno aproveitou a cobrança de escanteio para cabecear para Vitor Mendes que, também de cabeça, abriu o placar para o Juventude. PRESSÃO ALVIVERDECom o gol, o time da casa ganhou confiança e passou a pressionar a saída de bola do Fluminense. O time carioca, no entanto, foi chegando aos poucos, e as duas equipes tiveram chances antes do fim do primeiro tempo. Destaque para Marcos Felipe, que brilhou e teve de fazer três defesas em sequência após uma cobrança de falta.COMEÇA O SEGUNDO TEMPO​Com a vantagem, o Juventude voltou do intervalo determinado, e pressionou o adversário. Depois da pressão inicial, o jogo esfriou. O Juventude, no entanto, seguiu controlando as ações.REAGE O FLUMINENSEContudo, o Fluminense buscou reagir depois da metade da etapa. Aos 30, Marlon aproveitou um lance de oportunidade e cruzou para Abel Hernández, que não conseguiu fazer a recepção. Logo que entrou em campo, aos 32 minutos, Daniel cruzou para a área. Douglas agarrou.FIM DE JOGO​O Tricolor ainda tentou ocupar a área adversário, mas não conseguiu levar perigo à meta de Douglas nos minutos finais. Aos 48 minutos, Chico invadiu a área do Flu e arriscou o segundo, mas errou. Assim, o Juventude encerrou a noite com a vitória e fora da zona de rebaixamento. O Fluminense, por sua vez, permanece com 45 pontos, na oitava colocação.FICHA TÉCNICAJUVENTUDE 1 x 0 FLUMINENSE