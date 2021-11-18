Fluminense deixa a desejar no setor ofensivo e perde para o Juventude em noite de pouca inspiração

Nesta quarta-feira, o Juventude venceu o Fluminense por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, Vitor Mendes abriu o placar para o mandante, que conseguiu segurar o placar na segunda etapa. Com dificuldade para criar, o Tricolor Carioca foi derrotado longe de seus domínios.
O time de Marcão segue com 45 pontos, na oitava posição. Já o Juventude deixou a zona de rebaixamento, agora com 39 pontos, em 15º.
Confira a classificação do BrasileirãoATAQUE TRICOLORO Fluminense começou o jogo controlando a posse de bola. Pelo meio, a equipe tentou suas primeiras investidas, uma com Calegari e outra com Lucca. O Juventude sentiu o domínio tricolor e ensaiou uma reação.
PLACAR ABERTOAos 16 minutos, Wescley recebeu de Capixaba e chutou forte, mas Marcos Felipe fez a defesa. Dois minutos depois, Ricardo Bueno aproveitou a cobrança de escanteio para cabecear para Vitor Mendes que, também de cabeça, abriu o placar para o Juventude. PRESSÃO ALVIVERDECom o gol, o time da casa ganhou confiança e passou a pressionar a saída de bola do Fluminense. O time carioca, no entanto, foi chegando aos poucos, e as duas equipes tiveram chances antes do fim do primeiro tempo. Destaque para Marcos Felipe, que brilhou e teve de fazer três defesas em sequência após uma cobrança de falta.COMEÇA O SEGUNDO TEMPOCom a vantagem, o Juventude voltou do intervalo determinado, e pressionou o adversário. Depois da pressão inicial, o jogo esfriou. O Juventude, no entanto, seguiu controlando as ações.REAGE O FLUMINENSEContudo, o Fluminense buscou reagir depois da metade da etapa. Aos 30, Marlon aproveitou um lance de oportunidade e cruzou para Abel Hernández, que não conseguiu fazer a recepção. Logo que entrou em campo, aos 32 minutos, Daniel cruzou para a área. Douglas agarrou.FIM DE JOGOO Tricolor ainda tentou ocupar a área adversário, mas não conseguiu levar perigo à meta de Douglas nos minutos finais. Aos 48 minutos, Chico invadiu a área do Flu e arriscou o segundo, mas errou. Assim, o Juventude encerrou a noite com a vitória e fora da zona de rebaixamento. O Fluminense, por sua vez, permanece com 45 pontos, na oitava colocação.FICHA TÉCNICAJUVENTUDE 1 x 0 FLUMINENSE
Data e horário: 17/11/2021, às 20h30Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Cartões amarelos: Lucca (46'/1°T); Arthur Nogueira (médico do Fluminense/45'2°T)Gol: Vitor Mendes (18'1°T)
JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)Douglas; V. Mendes, R. Forster P. Henrique, Jadson (Ricardinho/27'2°T); Dawhan, William M. G. Castilho, Wescley (Chico/19'2°T); R. Bueno (Roberson/40'2°T) e Capixaba (Rafael Bilu/40'2°T).