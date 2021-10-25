Fluminense define data para estrear seu terceiro uniforme. Saiba detalhes!

O Fluminense já projetou o lançamento do seu terceiro uniforme. Nesta segunda-feira (25), o clube bateu o martelo e confirmou que lançará a camisa no dia 14 de novembro, diante do Palmeiras, em partida válida pela 32ª do Brasileirão.De acordo com o Fluminense, as vendas em lojas oficiais do clube terão início no dia seguinte ao lançamento oficial. O uniforme chega aos estabelecimentos de varejo no dia 17 de novembro.