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futebol

Fluminense define data para estrear seu terceiro uniforme. Saiba detalhes!

Uniforme masculino custará R$ 279,90, enquanto o feminino, R$ 259,90...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 18:51
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense já projetou o lançamento do seu terceiro uniforme. Nesta segunda-feira (25), o clube bateu o martelo e confirmou que lançará a camisa no dia 14 de novembro, diante do Palmeiras, em partida válida pela 32ª do Brasileirão.De acordo com o Fluminense, as vendas em lojas oficiais do clube terão início no dia seguinte ao lançamento oficial. O uniforme chega aos estabelecimentos de varejo no dia 17 de novembro.
O uniforme foi aprovado na semana passada em uma reunião presencial do Conselho Deliberativo realizada no Salão Nobre de Laranjeiras. A aprovação aconteceu com votação de 34 a 8.
DATAS
Estreia - Fluminense x Palmeiras - 14/11
Início das vendas nas lojas do FFC - 15/11
Início das vendas varejo em geral - 17/11
PREÇOS
Feminina - 259,90
Masculina - 279,90
Júnior - 219,90
Kit Infantil - 249,90

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