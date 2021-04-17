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Fluminense defende sequência invicta em clássicos e diante do Botafogo podendo selar vaga na semifinal

Tricolor não é derrotado por rivais há seis jogos e não perde para o adversário desta tarde em sete partidas; vitória garante a classificação no Carioca...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 07:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O pensamento de boa parte da torcida pode estar já na estreia na Libertadores e no River Plate (ARG), mas o Fluminense terá, neste sábado, a possibilidade de garantir a vaga na semifinal do Campeonato Carioca e ainda ampliar uma ótima sequência não só em clássicos mas também sobre o rival da tarde, o Botafogo. As duas equipes se enfrentam no Maracanã, às 16h, em partida que terá transmissão em tempo real do LANCE!.
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Já são seis jogos sem perder contra rivais do Rio de Janeiro, com três vitórias e três empates. Além disso, o Tricolor não é derrotado pelo Alvinegro desde maio de 2019, somando sete partidas desde então, com quatro triunfos e três igualdades no placar. Em termos de comparação, de acordo com o site de estatísticas do clube "fluzao.xyz", a maior sequência invicta em clássicos da história do Fluminense foi entre julho de 1986 e julho de 1987, de 10 jogos (quatro vitórias e seis empates).
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Este pode ser também o último clássico entre as equipes da temporada, caso as duas equipes não avancem às semifinais, já que o Botafogo está na Série B do Brasileirão. O cenário atual é o seguinte: se o Fluminense vencer já se garante na próxima fase do Carioca e elimina o Alvinegro. Isso porque, mesmo que o Vasco saia vitorioso das próximas duas rodadas e o Flu perca para o Madureira, empatando em pontos, o máximo de vitórias que o Cruz-Maltino pode chegar é de cinco contra seis do Tricolor. - O Fluminense entra em qualquer campeonato em busca do título. A importância é muito grande de conquistarmos um grande resultado sábado. Clássico, jogo importante. Vamos em busca da vitória para nos deixar classificados para a semifinal, que é nosso objetivo, e focar totalmente no jogo de quinta, que vai ser um jogo muito difícil - analisou o meia Nenê.
Mesmo às vésperas da estreia na Libertadores, na próxima quinta-feira, o Fluminense deve ter força total para o clássico. A única mudança pode ser o esquema com mais um volante, com o retorno de Yago Felipe na vaga do atacante Luiz Henrique. Roger Machado tenta proteger mais a defesa e dar qualidade à saída de bola do time.

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