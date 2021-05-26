Fluminense cresce com novos titulares, muda forma de se defender e faz história na Argentina

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Nesta terça-feira, o Fluminense fez história e venceu o River Plate por 3 a 1, no Estádio Monumental de Nuñez, conseguindo a classificação para às oitavas da Libertadores, em primeiro lugar do Grupo D. Modificada por Roger Machado, que deu oportunidade a Egídio, Samuel Xavier, Biel e Caio Paulista, a equipe titular teve mais intensidade nas duas fases do jogo, melhorou no porte físico e conseguiu evoluir o que era preciso, após duas complicadas derrotas nas últimas partidas. Veja a análise do LANCE! abaixo.

> Veja como terminou o grupo do Flu na LibertadoresDepois de apresentar uma série de erros contra Junior Barranquilla, pela quinta rodada da Libertadores, e Flamengo, na final do Campeonato Carioca, o Fluminense parece finalmente ter se acertado. E muito por conta das mudanças que Roger Machado promoveu a equipe.

Além das nítidas alterações de peças no time titular - saíram Danilo Barcelos, Calegari, Luiz Henrique e Kayky, para a entrada de Egídio, Samuel Xavier, Biel e Caio Paulista -, a equipe cresceu em termos de dinâmica, aprendeu a se defender melhor e, até quando levou sufoco do River, conseguiu controlar bem o resultado, ainda o ampliando com Yago Felipe.

A começar pela nova postura apresentada. Diante de um fragilizado River Plate, que ainda contava com desfalques pelo surto de Covid-19 no elenco, o técnico Roger Machado teve uma leitura impecável e soube fazer o Fluminense incomodar seu adversário. Isso porque, era visível que os argentinos ainda não estavam 100% após semanas sem continuidade em treinamentos. Assim, o Flu adiantou suas linhas ainda no primeiro tempo - dois fatores inéditos na temporada -, e começou a exercer uma marcação forte sobre pressão.

Marcação esta que foi impulsionada, principalmente pelas novas peças ofensivas na equipe: Gabriel Teixeira e Caio Paulista. Com folego de garoto - porque ainda é um -, Biel não esteve muito participativo com a bola nos pés, mas em contrapartida não deu alivio em nenhum momento para o lateral direito Lecanda. Caio Paulista, por sua vez, não tem a habilidade de Kayky, tão pouco a técnica para jogar de costas que nem Luiz Henrique, entretanto, o jogador deu ao Tricolor mais força física para embater com os argentinos que tentavam construir as jogadas.

Além disso, o atacante demonstrou mais uma vez ser extremamente decisivo, uma vez que abriu o placar da partida e fez seu quinto gol com a camisa do Tricolor. (vale lembrar que contra o Flamengo, foi o próprio Caio que sofreu a penalidade convertida por Fred).

Em falar em Yago, o jogador finalmente conseguiu uma boa partida na Libertadores. Após cinco jogos abaixo, o volante deu dinâmica à equipe, cobriu os espaços deixados por Nenê na recomposição, fez pressão nos argentinos e, de quebra, foi coroado com o gol que sacramentou a vitória.

Outro atleta do setor que merece destaque é Martinelli. Igualmente a seu companheiro de contenção, o jovem ainda não tinha se achado nos jogos da Liberta. Contra o River, porém, foi bem nas iniciativas para armar as jogadas, soube balancear a energia nas duas fases, mas vacilou ao levar o terceiro amarelo que o tira do primeiro duelo das oitavas de final.

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As outras alterações de Roger foram feitas nas laterais do campo. Por mais atrapalhado que seja em certos lances, Egídio provou que é superior à Danilo Barcelos. Com mais disposição ofensiva, o jogador foi bem nas vezes em que chegou a linha de fundo e virou uma carta na manga ao realizar as famosas 'dobradinhas' com Biel.

Além dele, Samuel Xavier também não desperdiçou a oportunidade. Mais experiente que seu antecessor Calegari, o jogador não sentiu o peso da partida e anulou bem as chegadas de Carrascal, camisa 10 do River Plate. Assim, no lado ofensivo, foi dele o desarme e a arrancada que iniciou a jogada do gol de Caio Paulista.

Agora, o Fluminense aguarda a definição de seu adversário nas oitavas de final da Libertadores, que será definido através de um sorteio. O confronto será, necessariamente, diante de um time que terminar a fase de grupos no segundo lugar de sua chave.