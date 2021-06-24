Fluminense contrata volante Matu, de 19 anos, para reforçar o sub-20: ‘Muito feliz com a oportunidade’

O Fluminense sub-20 conta com um novo reforço no meio de campo. Na última quarta-feira, Xerém anunciou a contratação de Marcos Joaquim, conhecido como Matu, de 19 anos. O atleta, que já atuou na base do Vasco e Internacional, estava no Macaé e chamou a atenção do Tricolor após se destacar em partida contra os Moleques de Xerém. Em suas redes sociais, Matu comemorou a contratação e demonstra esperar que a mudança de clube seja um divisor de águas em sua vida profissional.
– Muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa tricolor. Que seja o início de uma grande trajetória e marcante em minha carreira - afirmou.
Nos últimos anos, o clube vem buscando valorizar a base, contratando reforços e profissionalizando jogadores de projeção, como João Pedro, Gabriel Teixeira, Kayky, entre outros. Nesta semana, o Fluminense também estendeu o contrato do meia-atacante Vitor Tardelli, do sub-17, até o fim de 2024.