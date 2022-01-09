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Fluminense contrata quatro reforços para as categorias do feminino

Nágila, Nadine Dias e Thaíni Nunes irão reforçar o time adulto; Esterfany Santos foi contratada para o elenco sub-18...
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Publicado em 

09 jan 2022 às 14:43

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 14:43

Após sofrer baixas no final do ano, o Fluminense começou a reorganização do elenco feminino. No último sábado, o clube acertou a contratação de três reforços para as modalidades adulta e sub-18. A goleira Nágila Santos e a lateral-esquerda Thaíni Nunes irão integrar o elenco adulto, e a meia Esterfany Santos, a categoria de base. Além delas, atacante Nadine Dias também fechou com o Tricolor durante a semana para compor o time principal. Nágila começou sua carreira em 2015, no São Francisco do Conde-BA. Aos 27 anos, a jogadora acumulou passagens pelo Rio Preto-SP, Minas Brasília, Cresspom-DF e Bahia, clube em que atuou pelas duas últimas temporadas. Além da arqueira, outra ex-jogadora do Esquadrão também vestirá a camisa tricolor, Thaíni Nunes. A lateral iniciou sua trajetória no futebol atuando pela Ferroviária, em 2014, e desde então já passou pelo Avaí/Kindermann e Napoli-SC. Em 2021, foi para o Bahia, mas fez apenas um jogo.Para o setor ofensivo, o Flu contará com Nadine Dias, de 23 anos. A jovem iniciou a carreira em 2016, no Náutico, e após conquistar um Campeonato Pernambucano, atuou no Cruzeiro-RN, América-RN e Atlético-MG, equipe que representava antes de vir para o Fluminense. Em 2021, marcou dois gols em 10 jogos que participou pelo Galo. Assim, jogadoras irão reforçar o elenco para disputar o acesso para a Série A1 do Brasileiro, primeiro desafio da temporada.
Crédito: NágilafoicontratadapeloFluminenseetempassagenspeloBahiaeMinasBrasília(Divulgação/Fluminense

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