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futebol

Fluminense: Conselho Deliberativo aprova por unanimidade as contas de 2019

Clube fechou o ano passado com um déficit de R$ 9 milhões, mas reduziu dívida em R$ 30 milhões no período final de Pedro Abad e inicial de Mário Bittencourt...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 14:24

LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 14:24
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou, por unanimidade, as contas de 2019 do clube em reunião realizada na noite desta terça-feira. O exercício abrange os meses finais da gestão Pedro Abad, de 1º de janeiro a 9 de junho, e os primeiros da administração Mário Bittencourt, entre 10 de junho e 31 de dezembro.
O Conselho Fiscal já havia emitido parecer favorável à aprovação. A reunião aconteceu por videoconferência e contou com o voto de 70 conselheiros. As contas fora auditadas pela "Mazars Auditores Independentes".
Apesar da aprovação, o Tricolor fechou as contas no vermelho pelo quarto ano consecutivo, somando um déficit de R$ 9.304.000,00 em 2019. Por outro lado, o clube reduziu em mais de R$ 30 milhões a dívida total, que caiu de R$ 748.026.000,00 para R$ 718.866.000,00.
A arrecadação, inclusive, foi menor do que a de 2018, quando o clube faturou R$ 297,3 milhões. A maior parte dessa receita bruta do ano passado foi por venda de jogadores, que ficou em R$ 105,4 milhões. As transferências de Pedro e João Pedro representaram a maioria desse valor. No ano anterior, a receita havia sido de pouco mais de R$ 119 milhões.

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