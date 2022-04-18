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futebol

Fluminense conhece primeiro adversário na Copa do Brasil sub-17

Tricolor irá enfrentar o Comercial-MS na estreia da competição, marcada para o dia 27 de abril, no Estádio das Laranjeiras...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 17:02

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 17:02
Nesta quarta-feira, o Fluminense conheceu seu primeiro adversário na Copa do Brasil sub-17. No dia 27 de abril, o Tricolor receberá o Comercial-MS no Estádio das Laranjeiras, às 15h. A competição é composta pelos dois melhores colocados em cada estadual da federação, e a fase inicial é decidida em jogo único. Técnico da categoria de base, Daniel Pinheiro destacou a importância da disputa para os Moleques de Xerém e projetou a campanha tricolor.- A Copa do Brasil é um torneio que reúne os melhores de cada estado: campeão e vice. Estamos buscando mais informações sobre o adversário, mas sabemos que possui uma equipe de qualidade. Nosso grande desafio do ano é conquistar esta competição. É um título que a base do Fluminense ainda não possui. Estamos muito confiantes e queremos dar esse presente à torcida.Se conquistar a classificação para as oitavas de final, o Flu enfrenta o vencedor do duelo entre Real Brasília (DF) e Goiás (GO), que jogam em Brasília. Daniel também elogiou a preparação do elenco e afirmou que a Copa do Brasil está entre os principais objetivos do time.
- A equipe está muito bem preparada. Fizemos uma pré-temporada pautada na Copa Rio, que já se iniciou, e na Copa do Brasil, principais competições do primeiro semestre. Queremos estrear fortes na competição nacional, mas sem deixar de lado o regional. Vamos com tudo - finalizou.
Crédito: FluminenseeComercialseenfrentamemjogoúnicopelaCopadoBrasilsub-17(LeonardoBrasil/FluminenseFC

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