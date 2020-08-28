Fluminense conhece ordem de adversários do Brasileirão Sub-20

Crédito: Mailson Santana/FFC

Com a volta do futebol em todo país, o calendário das categorias de base também começa a retornar. A partir do final de setembro, as equipes iniciam a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20. Campeão em 2015 e único clube a se classificar para a segunda fase em todas as edições, o Fluminense já conhece a ordem dos adversários no torneio. A estreia será contra o Bahia, dia 23 de setembro, no Rio de Janeiro.

Todas as equipes se enfrentam em jogos únicos e os oito melhores classificados, passam para a segunda fase. Por conta do projeto Sub-23, o Flu participará da competição nacional com uma equipe Sub-19.

- Antes de qualquer coisa, vamos torcer para termos uma competição em que todos os protocolos de saúde sejam respeitados, pois a saúde dos atletas e das comissões é mais importante do que qualquer jogo. O Brasileirão Sub-20 é uma competição especial, não só por termos sido os primeiros campeões. São jogos sempre complicados, contra grandes equipes. Acredito que foi elaborada uma boa tabela, bem justa, na medida do possível por conta do calendário - comentou o coordenador técnico da base, Marcelo Veiga.O Fluminense já iniciou a preparação para a competição e vem treinando no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, sob o comando do técnico Eduardo Oliveira.

- Vai ser uma competição diferente por tudo o que vem acontecendo. Uma característica especial deste ano é que todas as equipes estão saindo do zero, tiveram uma preparação muito parecida para a competição. O torcedor do Fluminense pode esperar nossa equipe, mesmo atuando com jogadores um ano mais novo que todos os concorrentes, demonstrando a nossa ideia de jogo - explicou Marcelo Veiga.

Confira os seis primeiros jogos do Fluminense no Brasileirão Sub-20: