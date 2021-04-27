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Fluminense conhece adversários do Brasileirão Feminino A2; veja o retrospecto da equipe na competição

Grupo do Tricolor tem Vila Nova-ES, Criciúma, Red Bull-Bragantino, Atlético-GO e um integrante a ser definido...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 15:42

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 15:42
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Nesta terça-feira, o Fluminense conheceu os times que enfrentará da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2, que tem data prevista para começar no dia 16 de maio. Assim, o Grupo D - no qual o Tricolor faz parte -, contará com Vila Nova-ES, primeiro adversário do Flu, Criciúma, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, além de um oponente ainda em definição.
> Veja o regulamento do Brasileirão Feminino A2Seguindo os moldes da edição anterior, o campeonato conta com 36 equipes divididas em seis grupos na primeira fase. Logo, todos se enfrentam em cinco rodadas. Avançam na competição os dois melhores colocados de cada chave além dos quatro melhores terceiros lugares. Na fase seguinte é realizado um sorteio para definir os confrontos e mandos de campo.
Igualmente ao ano passado, a competição segue em esquema eliminatório até a grande final. Os quatro times classificados para as semifinais garantem o acesso à elite do futebol feminino nacional.
RETROSPECTO TRICOLOR
Em 2019, o Fluminense participou pela primeira vez do Campeonato Brasileiro Feminino A2, onde fez uma boa campanha e chegou às oitavas de final da competição, sendo o único time carioca na fase de mata-mata. O Tricolor integrava o Grupo 5, ao lado de Cresspom, Aliança, Cruzeiro, Vasco da Gama e Taubaté.
Depois de se classificarem na fase de grupos, as Guerreiras encararam o Grêmio na disputa da vaga para as quartas de final, mas não conseguiram superar o time gaúcho, sendo eliminadas da competição após derrota na partida de volta, no Estádio Vieirão, em Gravataí (RS).
Em 2020, o Flu integrou o grupo F ao lado da Associação Napoli Cacadorense-SC, Athletico-PR, Toledo, Brasil de Farroupilha-RS e Chapecoense-SC. O adversário das oitavas de final foi o Fortaleza-CE, o Fluminense jogava pelo empate por ter vencido a partida de ida no Rio, mas após perder por 1 a 0 no tempo normal, a disputa foi para os pênaltis e as meninas acabaram sendo eliminadas da competição.

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