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Fluminense conhece adversárias no Brasileirão Feminino Sub-18; veja datas e horários

Tricolor está no grupo de Ferroviária, Kindermann e São Paulo e avançou como um dos dois melhores segundos colocados...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 15:12

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 15:12

Crédito: Adriano Fontes/CBF
O Fluminense está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Contando com as derrotas de Iranduba e Fortaleza, o Tricolor avançou como um dos dois melhores segundos colocados do torneio e já sabe o que terá pela frente. Em etapa disputada em Criciúma-SC, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, o Flu está no Grupo H ao lado de Ferroviária, Kindermann e São Paulo.
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Na segunda fase, as oito equipes classificadas e divididas em dois grupos, se enfrentam entre si, em turno único, e as duas melhores de cada grupo avançam para a semifinal.
O primeiro jogo será nesta terça-feira, dia 9, diante do São Paulo, às 15h30, no CT Criciúma 1. As duas equipes já haviam se enfrentado na primeira fase, quando as paulistas terminaram em primeiro no Grupo B. O Flu acabou derrotado nos dois duelos por 2 a 1 e 1 a 0.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Além do Fluminense, outras equipes classificadas foram Flamengo, Internacional, Palmeiras, Santos, estes no Grupo G, além dos já citados Ferroviária, Kindermann e São Paulo.
Veja a tabela:
Terça-Feira – 9/2 – São Paulo – 15h30Quinta-Feira – 11/2 – Ferroviária – 15h30Sábado – 13/2 – Avaí/Kindermann – 15h30

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