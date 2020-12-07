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Fluminense confirma saída de Odair Hellmann, e Marcão assume a equipe até o fim da temporada

Técnico aceitou proposta do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e deixa o comando do Tricolor após 50 partidas...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 16:23

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 16:23

Crédito: Odair comandou o Fluminense em 50 jogos (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O que já era esperado se tornou oficial: Odair Hellmann não é mais o técnico do Fluminense. Na tarde desta segunda-feira, o Tricolor anunciou que o treinador de 43 anos aceitou uma proposta do exterior e deixará o comando da equipe após onze meses. O destino de Odair será o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.
Ainda na nota oficial, o Fluminense informou que Marcão, técnico do time Sub-23, assumirá a equipe profissional até o fim da temporada, que se encerra em fevereiro de 2021. Atualmente o Tricolor está na 5ª colocação, com 39 pontos, e está dentro da zona de classificação para a Libertadores.
Mais informações em instantes.

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