Fluminense confirma saída de Odair Hellmann, e Marcão assume a equipe até o fim da temporada

O que já era esperado se tornou oficial: Odair Hellmann não é mais o técnico do Fluminense. Na tarde desta segunda-feira, o Tricolor anunciou que o treinador de 43 anos aceitou uma proposta do exterior e deixará o comando da equipe após onze meses. O destino de Odair será o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.
Ainda na nota oficial, o Fluminense informou que Marcão, técnico do time Sub-23, assumirá a equipe profissional até o fim da temporada, que se encerra em fevereiro de 2021. Atualmente o Tricolor está na 5ª colocação, com 39 pontos, e está dentro da zona de classificação para a Libertadores.
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