Fluminense comete gafe e vídeo de apresentação de Cristiano 'vaza' antes de sua oficialização

A chegada de Cristiano ao Fluminense foi precedida por uma gafe do clube. O lateral-esquerdo ainda não teve sua contratação oficializada por razões burocráticas como um documento do Sheriff. Porém, na noite de quinta-feira (13), sua apresentação divulgada por alguns minutos no canal Flu TV. O "vazamento" ficou no ar por alguns minutos. Nas imagens, Cristiano já está com a camisa do Fluminense ao lado do mandatário tricolor Mário Bittencourt. O Tricolor das Laranjeiras aguarda a chegada de um documento do Sheriff, clube da Moldávia, para apresentar o jogador já nesta sexta-feira (14).
O lateral ainda não pôde começar a pré-temporada com os novos companheiros. Cristiano começou nesta semana a adaptar treinos após as férias. Enquanto seus concorrentes Pineida, Marlon e Danilo Barcelos se preparam em campo, ele tem feito treinos na academia e na praia.
Destaque do Sheriff na fase de grupos da Champions League, Cristiano será comprado pelo Fluminense, onde terá contrato de três anos. Em entrevista coletiva na semana passada, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou que a operação será de 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões na cotação atual) parcelado até 2024.