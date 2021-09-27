Fluminense chega a sete jogos sem perder com alta de Luiz Henrique, boas mudanças, mas desequilíbrio

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Se no início da temporada o Fluminense costumava fazer péssimos primeiros tempos e retornava melhor do intervalo, o que se viu nos últimos jogos foi um time consistente no início, mas que desandou depois. Na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino a história foi essa. Depois de abrir dois gols de vantagem, o Tricolor recuou e levou sustos, mas chegou às sete partidas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Desequilíbrio à parte, as boas notícias ficam por conta de Luiz Henrique e das mudanças entre os titulares.

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O jovem atacante marcou quatro gols nos últimos cinco jogos e ainda iniciou a jogada que colocou Fred como segundo maior artilheiro da história do Brasileirão. Em grande fase, Luiz Henrique consolidou a posição de destaque e foi o dono da vitória tricolor. Melhor na tomada de decisão e mais confiante, o garoto criado em Xerém se torna fundamental para o Flu de Marcão.

Outro acerto foi com relação às duas novidades na equipe titular, além dos retornos de André e Fred. Nonato permaneceu na equipe, colocando Martinelli no banco de reservas, e novamente foi seguro. Além dele, Calegari assumiu a lateral-direita após Samuel Xavier sentir dores e, assim como já havia feito na vitória sobre o São Paulo, mostrou que merece mais oportunidades, especialmente diante do momento de baixa do concorrente.

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​- O Calegari fez mais um grande jogo. Ele entende muito a situação do jogo. Antes da partida fui até ele e falei para passar o que ele enxerga do jogo, comunicar aos companheiros perto dele. É um menino que já jogou comigo, tem a nossa confiança, Vamos analisar na semana e jogo a jogo. Temos peças importantes e se for o momento dele vamos dar a chance - avaliou Marcão.

- O Nonato veio de alguns jogos com bons momentos, está pedindo passagem. Temos grandes valores e sempre que optarmos por usar três volantes vamos tentar entender o adversário para a característica dos jogadores. Ele fez um grande jogo, o Martinelli também entrou bem - afirmou o treinador. Apesar da parte boa, a falta de equilíbrio da equipe segue evidente. O Flu joga no limite e depende de partidas sem erros graves para segurar o resultado. Depois de três jogos seguidos fazendo pênaltis (já são 16 na temporada), a equipe conseguiu passar ilesa desta vez, mas viu Helinho deixar o confronto aberto logo no início do segundo tempo, aumentando a pressão.

Na primeira etapa, de acordo com o "SofaScore", o Fluminense, apesar de menos posse de bola, teve nove finalizações, sendo três no gol, contra duas do adversário. Já no segundo, o time de Marcão seguiu menos tempo com a bola no pé, mas sofreu cinco chutes do Red Bull Bragantino, dando sete (três no alvo). Marcos Felipe, que fez uma defesa antes do intervalo, fez três depois.