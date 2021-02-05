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Fluminense chega a 99,9% de chances de voltar à Libertadores; veja a tabela e simule

Tricolor está em quinto lugar e vê a probabilidade de ficar no G4 crescer também a cada rodada; faltam quatro jogos para o fim do Brasileirão...
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Publicado em 

05 fev 2021 às 14:31

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 14:31

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense está muito perto de comemorar o retorno à Libertadores depois de oito anos. De acordo com o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a probabilidade de o Tricolor terminar o Campeonato Brasileiro entre os classificados é de 99,89%. São oito pontos de diferença para o Corinthians, atual oitavo colocado.
> ATUAÇÕES: Fred e Nenê comandam vitória do Fluminense diante do Bahia; Veja as notas
Faltando quatro rodadas para o fim da competição, veja a tabela e simule os resultados do Flu. As contas feitas pela UFMG são a respeito da pré-Libertadores. Como o Palmeiras foi campeão da competição continental, neste momento o campeonato está com G7. Caso o Alviverde leve também o título da Copa do Brasil, o quinto colocado do Brasileirão fica com a vaga direta na Liberta. Se o Grêmio vencer e permanecer entre os sete primeiros, vira G8.
Pensando em evitar as preliminares do torneio, o Fluminense tem chance de 28% de terminar no G4, de acordo com o site "Infobola".
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Em termos de pontuação, a UFMG aponta que a pontuação para confirmar a vaga na Libertadores é de 63 pontos. Entretanto, caso o Fluminense permaneça com os 56 que tem atualmente, as chances são de 81%. Nas últimas rodadas do Brasileiro, o Tricolor recebe o Atlético-MG, visita Ceará e Santos, e fecha contra o Fortaleza em casa.

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