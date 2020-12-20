Fluminense bate o Ceará e avança às quartas de final do Brasileiro Sub-20

Apenas cumprindo tabela, o Fluminense venceu o Ceará, neste domingo, por 1 a 0, no Raimundão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O único gol da partida foi marcado por Gabryel Martins já no segundo tempo. Com o resultado, o Flu avança às quartas de final garantindo a terceira melhor campanha da competição. Já o Vozão finaliza a primeira fase na lanterna da tabela.O gol de Gabryel aconteceu aos 18 minutos da segunda etapa, após passe de Douglas pela esquerda. O meia-atacante recebeu e passou pelos defensores antes de completar no cantinho do gol. Nas quartas de final, o Tricolor vai enfrentar o Flamengo. O primeiro clássico pode acontecer entre os dias 27, 28 e 29 de dezembro, enquanto o segundo será apenas em janeiro, entre os dias 3 e 4. Por ter tido melhor campanha na primeira fase, o Fluminense vai decidir a vaga para a semifinal em Laranjeiras.