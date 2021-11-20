Fluminense bate o Boavista no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca Sub-17

A equipe sub-17 do Fluminense entrou em campo, na tarde deste sábado, e bateu o Boavista por 3 a 0, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca da categoria, no CFZ. Os gols do Tricolor, campeão da Taça Guanabara, foram marcados por Gustavo Lobo, Thiago e Samuca. Vale destacar que o jogo de volta está marcado para o próximo sábado, dia 27, às 15h (de Brasília), nas Laranjeiras O Fluminense tem a vantagem não só do empate, como pode perder por três gols de diferença, que ainda assim avança à final do campeonato.

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Na outra semifinal, Flamengo e Vasco empataram por 0 a 0, no CT do Artsul, no jogo de idade. As finais do Estadual Sub-17 estão marcadas para os dias 4 e 11 de dezembro, de acordo com a Ferj. Na saída de campo, o treinador Guilherme Torres falou sobre a atuação da equipe na tarde deste sábado.

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- Um jogo difícil, adversário qualificado. O campo também não está nas melhores condições, o que favorece o choque. Mas ainda assim a gente consegui use adaptar ao contexto, ter uma bela vitória para sair na frente neste confronto para decidir nas Laranjeiras, sábado que vem. Estamos juntos, vamos fortes. Saudações Tricolores - disse o comandante.