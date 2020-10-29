Fluminense bate Grêmio e conquista primeira vitória no Brasileiro de Aspirantes

O Fluminense conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira, a equipe comandada por Marcão bateu o Grêmio por 2 a 1 nas Laranjeiras, em partida válida pela 3ª rodada da competição. Os gols da partida foram marcados por Luis Gustavo e John Kennedy para os cariocas. Elias Manoel descontou para os gaúchos.
Os jovens contaram com os olhares atentos do técnico Odair Hellmann, do auxiliar Maurício Dulac, do presidente Mário Bittencourt e do diretor executivo de futebol Paulo Angioni. O resultado deixa o Flu com quatro pontos no Grupo B, mesmo número do Grêmio, que está no Grupo A.
O primeiro gol saiu aos 14 minutos da etapa inicial. Luis Gustavo aproveitou boa jogada da direita, fechou no meio e recebeu belo passe de Christian, livre pra só escorar a bola pra rede. O empate do Grêmio veio aos 26 minutos, com Elias Manoel. A partir disso, com um jogo brigado e de poucas chances, o Tricolor carioca contou com John Kennedy, que entrou no intervalo, para marcar belo gol aos 36 minutos.
Na próxima rodada, o Fluminense visita o Santos, no domingo. Já o Grêmio receberá o Fortaleza na segunda-feira.