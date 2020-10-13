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futebol

Fluminense avalia contratação de Marquinhos Cipriano, ex-São Paulo

Jogador chegou a ser eleito como um dos 100 maiores talentos do mundo em 2017 e está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 14:38
Crédito: Divulgação/ Shakhtar
Mesmo com uma melhora na média de gols nas últimas partidas, o Fluminense continua atento ao mercado. O clube avalia a contratação do atacante Marquinhos Cipriano, jogador tratado como joia no São Paulo e que atualmente está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A contratação seria por empréstimo até o fim do ano que vem. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.
As conversas vem acontecendo há algum tempo, mas o negócio travou por conta do surto de Covid-19 no clube ucraniano. O Shakhtar está com o elenco reduzido para os próximos compromissos, especialmente a estreia na Liga dos Campeões, quando enfrenta o Real Madrid no dia 21. Por isso, não liberaria o jogador de imediato. A janela de transferências no país está aberta até 9 de novembro.
Marquinhos Cipriano chegou a ser eleito como um dos 100 melhores jovens talentos do mundo pela revista inglesa "Four Four Two" em 2017. Aos 21 anos, ele foi contratado pelo São Paulo junto ao Desportivo Brasil em 2015 por R$ 1 milhão e, apesar do grande destaque na base, foi pouco aproveitado no profissioal. O jovem se transferiu ao Shakhtar em 2018 e disputou 17 partidas no total, com um gol marcado.
Cipriano chegou a ser utilizado como lateral-esquerdo, mas joga normalmente como atacante. O Fluminense contratou Lucca para tentar melhorar o desempenho ofensivo da equipe e segue em busca de novas oportunidades.

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