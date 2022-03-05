Fluminense atropela o Resende, chega a 11 vitórias seguidas e é campeão da Taça Guanabara

Qual é melhor: o Fluminense reserva ou o titular? Neste sábado, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o torcedor viu que neste momento pode contar com os dois. Os suplentes de Abel Braga mostraram serviço, atropelaram o Resende por 4 a 0 e garantiram o título da Taça Guanabara com uma rodada de antecedência, além da 11ª vitória consecutiva. Os gols foram marcados por Jhon Arias, Martinelli, Nonato e Heitor, contra.Assim, o Tricolor terá a vantagem do empate na semifinal do Campeonato Carioca e aguarda a última rodada para definir o adversário. Antes disso, porém, abre a terceira fase da Libertadores diante do Olímpia, do Paraguai, na quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Pelo Estadual, fecha o primeiro turno contra o Boavista, ainda em data e horários a serem confirmados.

FRENÉTICO

Não deu nem tempo de respirar e o Fluminense já abriu o placar. Logo no primeiro minuto, o Resende errou na saída e Cano ficou com a bola. Ele achou Nonato dentro da área, que saiu na cara do goleiro Jefferson Luis e deu um toque para Arias, completamente sozinho, só completar. Apenas o centroavante era titular em um time recheado de reservas por conta da partida da Libertadores na próxima semana.

QUEM SEGURA?

Mas os reservas tem tido apresentações até mais inspiradas que os titulares e seguiram o ótimo ritmo. Aos quatro minutos, Ganso fez uma bela jogada e lançou Arias. O colombiano invadiu a área e driblou o goleiro antes de dar a assistência para Martinelli ampliar. Jogada que envolveu alguns dos melhores jogadores do Fluminense ao longo do primeiro tempo.

ATROPELO

O Fluminense passou a administrar mais a partida, apesar de alguns poucos vacilos defensivos que deram algum espaço ao Resende. Marcos Felipe chegou a fazer boa defesa e Brendon chutou para fora, mas Nonato aumentou a vantagem aos 37 minutos. Em jogada indo de pé em pé, Ganso recebeu e lançou o volante, que dominou e aproveitou o desvio no meio do caminho para marcar o 3 a 0. A torcida já terminou o primeiro tempo com gritos de "olé" e "é campeão".ARRASADOR

Com paciência, o Fluminense tentou evitar dar espaços para o Resende e logo aos 13 minutos concretizou a goleada. Em nova troca rápida de passes, Martinelli encontrou Samuel Xavier, que invadiu a área e cruzou rasteiro para Cano. O centroavante empurrou para o gol, mas a bola desviou em Heitor antes de entrar. O camisa 14 celebrou, mas o gol foi dado contra.

CAMPEÃO

Com uma ótima vantagem, o Fluminense apenas esperou o tempo passar. Nonato chegou a sair sozinho na frente do gol após jogada de Willian Bigode, mas perdeu. Abel Braga aproveitou os minutos finais para rodar a equipe e colocar alguns titulares, casos de Felipe Melo, o próprio Willian, Luiz Henrique e André. No fim, goleada e o título confirmado para o Tricolor.

FICHA TÉCNICARESENDE 0X4 FLUMINENSE

Data/Hora: 05/03/2022, às 16hLocal: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Michael Correia e Diego Luiz Couto Barcelos

Gols: Arias (1'/1ºT) (0-1), Martinelli (4'/1ºT) (0-2), Nonato (37'/1ºT) (0-3), Heitor - contra (13'/2ºT) (0-4)Cartões amarelos: Jeffinho, Raphael Macena, Douglas (RES)Cartões vermelhos: -

RESENDE: Jefferson Luis, Juninho (Ben-Hur - 28'/2ºT), Joanderson (Gabriel Peixoto - 25'/1ºT), Heitor, Douglas; Emanuel Biancucchi, João Felipe (Medina - 20'/2ºT), Brendon (Felipe Souza - intervalo), Igor Bolt, Jeffinho e Raphael Macena (Bismarck - 31'/2ºT). Técnico: Sandro Sargentim.

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington (Felipe Melo - 23'/2ºT), Nonato, Martinelli (André - 27'/2ºT) e Ganso (Willian - 17'/2ºT); Jhon Arias (Nathan - 23'/2ºT) e Cano (Luiz Henrique - 17'/2ºT). Técnico: Abel Braga.