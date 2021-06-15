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Fluminense atende pedido do Grupo City e libera Metinho para se apresentar ao Troyes, da França

Jogador, assim como Kayky, iria apenas no fim desta temporada; volante estava treinando com o Sub-23 e foi titular na estreia do Brasileiro de Aspirantes...

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 11:20

LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 11:20
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O volante Metinho Silu, que estava integrado ao elenco Sub-23, foi liberado pelo Fluminense para se apresentar ao Troyes, da França, seu novo clube. Inicialmente ele só deixaria o Tricolor ao fim desta temporada, assim como Kayky, que vai para o Manchester City. A decisão foi tomada após um pedido do Grupo City, que gere estas equipes.
Segundo comunicado do Flu, "a apresentação de Metinho ao clube europeu foi selada em comum acordo entre as diretorias de Fluminense e do Grupo City, que desenvolveram ótimo relacionamento durante as negociações das vendas de Kayky e Metinho".
Campeão Brasileiro Sub-17 na temporada passada, Metinho foi um doa grandes destaques da "Geração dos Sonhos". O jogador nasceu no Congo, mas veio para o Brasil ainda bebê, e foi revelado nas categorias de base de Xerém.
O volante chegou a estrear no profissional na terceira rodada do Campeonato Carioca e vinha treinando com o elenco sub-23, onde foi titular da equipe na estreia do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, na última quinta-feira.
O acordo por Metinho é de 5 milhões de euros (cerca de R$ 30,9 milhões na cotação atual) e mais bônus. O jogador foi vendido junto a Kayky e um somatório das vendas parte de um valor inicial de € 15 milhões (quase R$ 100 milhões). Os bônus e obrigações podem fazê-lo ultrapassar os 30 milhões (mais de R$ 200 milhões).

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