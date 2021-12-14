Fluminense arrecada R$ 31.431 em leilão de camisas comemorativas do Dia da Consciência Negra

Em parceria com a Play For a Cause, o Fluminense arrecadou uma quantia significativa em leilão realizado com as camisas utilizadas no jogo contra o América-MG, pela 34ª rodada do Brasileiro. Os uniformes, customizados pela ocasião do Dia da Consciência Negra, homenageavam personalidades negras da história tricolor. Ao todo, o clube levantou R$31.431, valor que será direcionado para os projetos sociais 'Nóiz' e Escola de Boxe Eduardo Cardoso. Ao todo, o leilão recebeu 138 lances e teve 23 itens vendidos, com um ticket médio de R$ 1.366,57. A camisa utilizada por Fred teve o maior lance, de R$5000. O uniforme homenageava Waldo, maior artilheiro da história do Fluminense. Durante o período, a plataforma da Play For a Cause contabilizou 18.600 acessos na parte destinada ao clube. Confira as cinco camisas que receberam os maiores lances no leilão: