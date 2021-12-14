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Fluminense arrecada R$ 31.431 em leilão de camisas comemorativas do Dia da Consciência Negra

Tricolor leiloou camisas utilizadas pelo elenco em parceria com a Play For a Cause; Renda será destinada aos projetos 'Nóiz' e Escola de Boxe Eduardo Cardoso...
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Publicado em 

14 dez 2021 às 18:07

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 18:07

Em parceria com a Play For a Cause, o Fluminense arrecadou uma quantia significativa em leilão realizado com as camisas utilizadas no jogo contra o América-MG, pela 34ª rodada do Brasileiro. Os uniformes, customizados pela ocasião do Dia da Consciência Negra, homenageavam personalidades negras da história tricolor. Ao todo, o clube levantou R$31.431, valor que será direcionado para os projetos sociais 'Nóiz' e Escola de Boxe Eduardo Cardoso. Ao todo, o leilão recebeu 138 lances e teve 23 itens vendidos, com um ticket médio de R$ 1.366,57. A camisa utilizada por Fred teve o maior lance, de R$5000. O uniforme homenageava Waldo, maior artilheiro da história do Fluminense. Durante o período, a plataforma da Play For a Cause contabilizou 18.600 acessos na parte destinada ao clube. Confira as cinco camisas que receberam os maiores lances no leilão:
1) Camisa em homenagem a Waldo (9, usada por Fred) – R$ 5.0002) Camisa em homenagem a Washington e Assis (20, usada por Yago Felipe) – R$ 4.0003) Camisa em homenagem ao Cartola (44, usada por David Braz) – R$ 2.5004) Camisa em homenagem ao Chico Guanabara (34, usada por Luiz Henrique) – R$ 2.1505) Camisa em homenagem a Cafuringa (11, usada por Cazares) – R$ 1.500
Crédito: FluminensehomenageoupersonalidadeshistóricasnoDiadaConsciênciaNegra(LucasMerçon/FluminenseFC

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