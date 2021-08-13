Fluminense arrecada agasalhos para pessoas em situação de rua; campanha encerra na segunda-feira

Devido às baixas temperaturas do inverno no Rio de Janeiro, o Fluminense promoveu a 'Campanha do Agasalho', que teve início no dia 31 de julho. A Diretoria de Ações Sociais e Governamentais convocou os torcedores para doarem roupas de frio na sede social do clube, em Laranjeiras, que serão entregues para pessoas em situação de rua. A arrecadação vai até a próxima segunda-feira (16).- Estamos aceitando doação de roupas em geral para tentar ajudar pessoas em situação de rua, abrigos ou vulnerabilidade social, principalmente em virtude do frio que tem nos afetado de forma extraordinária esse ano - disse Edmundo Coelho, Vice-Presidente de Ações Sociais e Governamentais do Fluminense