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Fluminense aposta na força da torcida para estrear com o pé direito na Sul-Americana e no Brasileirão

Após erguer a taça do Cariocão, Tricolor terá semana de estreias no Maracanã e contará com o apoio da torcida diante do Oriente Petrolero, na quarta, e do Santos, no sábado...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 07:30
Após erguer a taça do Cariocão, o Fluminense terá uma semana repleta de estreias em duas competições importantes para o clube na temporada. Nesta quarta, o Tricolor medirá forças com o Oriente Petrolero, da Bolívia, às 19h15, no Maracanã. Três dias depois, no sábado, os comandados de Abel Braga entrarão em campo pelo Brasileirão, às 16h30, diante do Santos, também no Rio de Janeiro. O início da temporada foi promissor para a equipe, que enfileirou triunfos na Taça Guanabara e eliminou o Millonarios, da Colômbia, na Copa Libertadores. Porém, veio uma atuação desastrosa no Paraguai e o adeus precoce ao grande sonho da competição continental. Apesar do baque, o time tinha pela frente a reta final do Carioca e uma competição em que o clube já teve boas campanhas no passado: a Sul-Americana.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
A má atuação na derrota contra o Botafogo ligou o alerta para o time ter mais tranquilidade na reta final do Carioca. Mas os duelos decisivos contra o Flamengo encheram o coração do torcedor de esperança para uma temporada de mais conquistas. Cano foi novamente protagonista e mesmo perdendo pênalti mostrou que será importante para a sequência do ano.
- Sabemos que nesse jogo não tínhamos jogado bem, porque não fizemos muito do que o Abel pediu para fazermos dentro do jogo. Muitas vezes acontece isso. Você quer fazer uma coisa e dentro do campo não sai. Então temos que tomar isso como experiência para não fazer de novo, como foi na Libertadores - disse Cano, e emendou:
- O time voltou com confiança, mas sabíamos que não fizemos o que deveríamos ter feito contra o Botafogo e isso serve de aprendizado para todos nós, para fazermos o nosso melhor, e fizemos contra o Flamengo. O time voltou a ter essa confiança, jogar um pouco melhor com a bola e por isso pudemos fazer os gols. Agora é trabalhar mais, porque o time joga melhor, como já demonstrou nesse tempo - completou.
+ Cano diz que vive 'momento especial' e projeta estreia na Sul-Americana: 'Fluminense pode chegar muito longe'
Nas finais do Cariocão, a torcida compareceu em massa e incentivou a equipe diante do rival. A resposta em campo foi a melhor possível sendo superior ao Flamengo no segundo jogo e trazendo para as Laranjeiras uma taça que não conquistava desde 2012.
Com moral e confiança, o grupo inicia nesta quarta-feira o sonho do título em uma competição continental. No Grupo H da Copa Sul-Americana, o time terá confrontos diante de Oriente Petrolero. Além dos bolivianos, estão no grupo o Junior Barranquilla, da Colômbia, e o Unión Santa Fe, da Argentina. Na estreia, recebe os bolivianos no Maracanã, que promete estar lotado, e os ingressos já estão à venda.
+ Fluminense divulga lista de inscritos para a Copa Sul-Americana
Depois de fazer as pazes com a torcida, estrear em casa logo em duas competições importantes será essencial para o time. Não realizar uma viagem longa e ter a semana próxima dos tricolores faz com que o time aposte no bom momento para iniciar com o pé direito. A conquista do Carioca trouxe mais confiança ao Fluminense, que precisa aprender com os erros que apresentou diante do Olímpia para sonhar com o título.
Crédito: FluminenseiráestrearnaCopaSul-AmericanaenoBrasileirãodiantedesuatorcida(MailsonSantana/Fluminense

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