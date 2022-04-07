Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense anuncia quatro reforços para o elenco do feminino sub-20

Cibele, Maria Júlia, Natália Cristina e Kaylany foram apresentadas nesta quinta-feira; Brasileiro da categoria começa no dia 3 de maio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 15:46

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 15:46

Na reta final da preparação para o Brasileiro da categoria, o Fluminense feminino sub-20 adquiriu mais quatro reforços. A atacante Cibele, a lateral-direita Kalyany, a meio-campo Maria Júlia e a zagueira Natália assinaram com o Tricolor para a temporada e foram apresentadas nesta quinta-feira. As jogadoras falaram sobre a emoção de vestir as três cores e também aproveitaram para projetar o ano. Cibele, de 17 anos, descreveu a emoção de estar no Flu. A atacante começou a jogar no Projeto Las Ticas, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, e disse que nunca imaginou que chegaria a um clube de grande porte, irá utilizar a experiência para aprender ainda mais.
- Estou vivendo um sonho de muita alegria e orgulho. É gratificante demais para mim. Que seja uma temporada incrível, com muitas vitórias e honras. Cheguei para somar e conseguir mais aprendizados durante os treinos. É uma experiência incrível. Pensei que nunca chegaria aqui. Vou procurar evoluir cada vez mais - contou. Junto de Cibele, Maria Júlia também veio do Las Ticas. A volante de 17 anos exaltou o Fluminense por sua história, e projetou títulos para as Meninas de Xerém nesta temporada.
- Poder jogar em um clube que tem história e uma trajetória incrível é inexplicável e único. Espero que a temporada seja de conquistas para mim e também para as companheiras de time. Que possamos alcançar tudo que almejamos. Quero aprender e evoluir cada vez mais.A lateral Kaylany, de 19 anos, iniciou a carreira no Vitória, da Bahia. Ela celebrou a conquista e reforçou o desejo de levantar taças pelo Flu, além de aprender no CT Vale das Laranjeiras.
- Fazer parte do Fluminense é uma grande conquista. Espero que seja uma ótima temporada, e que eu possa aprender e dividir conhecimentos. Meu maior objetivo é contribuir positivamente todos os dias e, junto com toda a equipe, fazer o Fluminense campeão sempre. Do Vitória, Natália Cristina também acertou com o Flu. A zagueira de 16 anos falou da honra de vestir a camisa de um clube com o tamanho do Tricolor, e disse que almeja a classificação na primeira fase do Brasileiro sub-20.
- Vestir a camisa de um dos maiores clubes brasileiros é incrível. Estou muito feliz. O meu maior objetivo é fazer um bom Campeonato Brasileiro, começando com o time classificado na primeira fase e indo em busca do título - disse.
Crédito: ReforçosdoFluminensevieramdeBarraMansaeSalvador(LeonardoBrasil/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados