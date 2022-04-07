Fluminense anuncia quatro reforços para o elenco do feminino sub-20

Na reta final da preparação para o Brasileiro da categoria, o Fluminense feminino sub-20 adquiriu mais quatro reforços. A atacante Cibele, a lateral-direita Kalyany, a meio-campo Maria Júlia e a zagueira Natália assinaram com o Tricolor para a temporada e foram apresentadas nesta quinta-feira. As jogadoras falaram sobre a emoção de vestir as três cores e também aproveitaram para projetar o ano. Cibele, de 17 anos, descreveu a emoção de estar no Flu. A atacante começou a jogar no Projeto Las Ticas, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, e disse que nunca imaginou que chegaria a um clube de grande porte, irá utilizar a experiência para aprender ainda mais.

- Estou vivendo um sonho de muita alegria e orgulho. É gratificante demais para mim. Que seja uma temporada incrível, com muitas vitórias e honras. Cheguei para somar e conseguir mais aprendizados durante os treinos. É uma experiência incrível. Pensei que nunca chegaria aqui. Vou procurar evoluir cada vez mais - contou. Junto de Cibele, Maria Júlia também veio do Las Ticas. A volante de 17 anos exaltou o Fluminense por sua história, e projetou títulos para as Meninas de Xerém nesta temporada.

- Poder jogar em um clube que tem história e uma trajetória incrível é inexplicável e único. Espero que a temporada seja de conquistas para mim e também para as companheiras de time. Que possamos alcançar tudo que almejamos. Quero aprender e evoluir cada vez mais.A lateral Kaylany, de 19 anos, iniciou a carreira no Vitória, da Bahia. Ela celebrou a conquista e reforçou o desejo de levantar taças pelo Flu, além de aprender no CT Vale das Laranjeiras.

- Fazer parte do Fluminense é uma grande conquista. Espero que seja uma ótima temporada, e que eu possa aprender e dividir conhecimentos. Meu maior objetivo é contribuir positivamente todos os dias e, junto com toda a equipe, fazer o Fluminense campeão sempre. Do Vitória, Natália Cristina também acertou com o Flu. A zagueira de 16 anos falou da honra de vestir a camisa de um clube com o tamanho do Tricolor, e disse que almeja a classificação na primeira fase do Brasileiro sub-20.

- Vestir a camisa de um dos maiores clubes brasileiros é incrível. Estou muito feliz. O meu maior objetivo é fazer um bom Campeonato Brasileiro, começando com o time classificado na primeira fase e indo em busca do título - disse.