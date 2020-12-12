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Fluminense anuncia mudança de local no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-17

Consórcio orienta que, para a preservação do gramado, partida não seja realizada no Maracanã. Neste sábado, diretoria tricolor confirma o embate para o Luso-Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 18:28

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 18:28

Crédito: Mailson Santana/FFC
O Fluminense comunicou neste sábado uma mudança em relação à partida de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida, que inicialmente estava prevista marcada para o Maracanã, acontecerá no Estádio Luso-Brasileiro nesta segunda-feira, às 17h.
Em nota oficial, o Tricolor das Laranjeiras informou que a mudança aconteceu para a preservação do gramado por orientação do consórcio que gere o estádio, atualmente administrado por Flamengo e Fluminense.
"O primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro sub-17, entre Fluminense e Athletico Paranaense será realizado no estádio da Portuguesa, na Ilha do Governador, com transmissão pelo Sportv. O Fluminense mudou o local da partida visando à preservação do gramado do Maracanã como orientado pela empresa que faz a gestão técnica do gramado", afirmou.
A diretoria do Tricolor das Laranjeiras comunicou à CBF na última quinta-feira a realização da final no Maraca. Contudo, neste sábado, ficou a par da impossibilidade do jogo ser realizado no local.
O campo das Laranjeiras, onde o Fluminense mandou seus jogos na competição, não tem iluminação. O duelo de volta acontecerá no dia 21, na Arena da Baixada, às 15h.

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