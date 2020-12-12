Fluminense anuncia mudança de local no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-17

Crédito: Mailson Santana/FFC

O Fluminense comunicou neste sábado uma mudança em relação à partida de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida, que inicialmente estava prevista marcada para o Maracanã, acontecerá no Estádio Luso-Brasileiro nesta segunda-feira, às 17h.

Em nota oficial, o Tricolor das Laranjeiras informou que a mudança aconteceu para a preservação do gramado por orientação do consórcio que gere o estádio, atualmente administrado por Flamengo e Fluminense.

"O primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro sub-17, entre Fluminense e Athletico Paranaense será realizado no estádio da Portuguesa, na Ilha do Governador, com transmissão pelo Sportv. O Fluminense mudou o local da partida visando à preservação do gramado do Maracanã como orientado pela empresa que faz a gestão técnica do gramado", afirmou.

A diretoria do Tricolor das Laranjeiras comunicou à CBF na última quinta-feira a realização da final no Maraca. Contudo, neste sábado, ficou a par da impossibilidade do jogo ser realizado no local.