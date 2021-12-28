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futebol

Fluminense anuncia Mario Pineida, lateral que veio emprestado pelo Barcelona-EQU

Mario Pineida acertou com o Fluminense no início de dezembro; Empréstimo vai até o final da temporada de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 15:09

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 15:09

Confirmado pelo presidente Mário Bittencourt em live na "FluTV", o lateral Mario Pineida foi anunciado oficialmente pelo Fluminense nesta terça-feira. O jogador foi emprestado pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, até o final da temporada e assinou contrato no CT Carlos Castilho. O acerto aconteceu ainda no início do mês.Aos 29 anos, Pineida tem passagens pelo Panamá-SC, Independiente e Seleção Equatoriana, e ainda não atuou fora do Equador. No Barcelona-EQU desde 2016, o jogador é conhecido pela capacidade de jogar tanto pelo lado direito, como esquerdo, característica que chamou a atenção da diretoria do Fluminense. Nesta temporada, participou de 33 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.
Veja as características de Pineida
O empréstimo a baixo custo foi atrativo para o Fluminense, que terá um reforço na lateral-esquerda, uma das posições mais carentes no elenco. Com experiência na Libertadores, Mario pode agregar na disputa da equipe pela vaga na fase de grupos.
Crédito: PeloFluminense,MarioPineidafarásuaprimeiraatuaçãoforadoEquador(Divulgação/Fluminense

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