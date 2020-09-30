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Fluminense anuncia camisa em homenagem ao 'Outubro Rosa'

Em parceria com Umbro e FEMAMA, Tricolor lançará, às 19h, pelo YouTube, camisa que homenageia a conscientização sobre o tratamento e diagnóstico do câncer de mama...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 18:14

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 18:14
Crédito: Fluminense lançará camisa em homenagem a campanha 'Outubro Rosa', que busca conscientizar sobre o tratamento e diagnóstico do câncer de mama (Site/Fluminense
Nesta quarta, o Fluminense fará o lançamento de sua nova camisa em homenagem ao 'Outubro Rosa' , no Youtube, às 19h. Em parceria com a Umbro e a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), o clube entrou na campanha “3 Perguntas que Salvam #perguntapraela”, de conscientização e informação sobre o tratamento e diagnóstico do câncer de mama.
O evento virtual será transmitido pela canal do Youtube da FEMAMA. Nele, o clube apresentará a camisa, que será predominantemente na cor rosa. Ela terá uma edição limitada, e chegará às lojas no dia 1º de outubro no valor de R$ 199,90 para a feminina, R$ 249,90 a masculina e R$ 189,90 a infantil.
Durante a apresentação da camisa, diversos convidados especiais marcarão presença. Com apresentação de Patrícia Mellodi e direção de Márcio Trigo, nomes de artistas como Zeca Baleiro, Leila Pinheiro, Tom Cavalcante, Leandro Hassum, Gustavo Mendes, Elisa Lucinda, Marina Elali e Ana Costa já foram confirmados.
De acordo com o clube, a ação tem o intuito de conscientizar as mulheres sobre o diagnóstico precoce da doença, já que neste caso as chances de cura aumenta em até 95%. Contudo, segundo informações da FEMAMA, apenas 46,2% das mulheres realizam o exame uma vez ao ano, 27% nunca o fizeram, e uma em cada 12 mulheres terá câncer de mama no Brasil, 66 mil só em 2020.
- As brasileiras já conhecem o que é o câncer de mama e já ouviram falar sobre a mamografia, mas isso ainda não despertou a cultura do autoconhecimento e nem do acompanhamento médico anual. Precisamos incentivar o diagnóstico precoce para salvar milhares de mães, esposas, filhas, amigas - elucidou a Dra. Maira Caleffi, presidente voluntária da FEMAMA.
Segundo pesquisa da FEMAMA, o principal motivo para o não acompanhamento médico é a falta de acesso (64,9%), seguida pelo "medo de encontrar alguma doença" (54,5%) e em terceiro “não saber como se detecta” com 54%. Assim, 45,6% reclamaram da demora do atendimento de consulta, e 34,2% de experiências negativas em exames.
- Nós da Umbro acreditamos que essa é uma responsabilidade de todos. A comunicação deve atingir todos os gêneros e idades, pois além de o câncer de mama também atingir uma parcela pequena de homens, todos temos pessoas que amamos que correm risco, ou até já passaram por isso. Esse é o momento de dar um carinho e atenção a essas pessoas de forma prática - explicou Roberta Gerassi, analista de marketing da Umbro.
Confira o valor das camisas do Fluminense em homenagem ao 'Outubro Rosa'
Camisa feminina Fluminense comemorativa Outubro Rosa 2020 – R$ 199,90Camisa masculina Fluminense comemorativa Outubro Rosa 2020 – R$ 249,90Camisa infantil Fluminense comemorativa Outubro Rosa 2020 – R$ 189,90

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