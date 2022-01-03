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Fluminense anuncia a contratação do zagueiro David Duarte: 'Feliz de participar desse projeto'

Defensor foi aprovado nos exames médicos e esteve no CT Carlos Castilho para assinar contrato de quatro anos. O jogador vestirá a camisa número 29 durante a temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 11:38

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 11:38

O Fluminense segue ativo no mercado e anunciou mais uma contratação na manhã desta segunda-feira. Trata-se do zagueiro David Duarte, que foi aprovado nos exames médicos e esteve no Centro de Treinamento Carlos Castilho para assinar contrato de quatro anos. Com isso, o jogador vestirá a camisa número 29 durante a temporada 2022.- Quando você recebe uma proposta do Fluminense não tem como não acompanhar tudo. Eu fiquei muito feliz, por ser um time de história e por saber que meu trabalho estava sendo visto. Fiquei feliz demais e estava ansioso para chegar logo - disse o defensor ao site oficial do clube carioca.
O zagueiro foi revelado pelo Goiás em 2015 e conquistou o Estadual em quatro oportunidades. Ao longo dos últimos anos, ele vinha sendo um dos grandes destaques do time goiano e na última temporada disputou 43 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência.
- Eu acredito que posso ajudar o Fluminense fazendo gols de cabeça e defendendo também, junto com o elenco que está aqui e os grandes jogadores que estão chegando... Estou muito feliz de participar desse projeto e estou louco para colocar a chuteira logo e já poder ajudar - frisou o novo reforço tricolor.
Cabe salientar que David Duarte é o quarto reforço anunciado pelo Fluminense para a temporada 2022. O clube já havia acertado as contratações do volante Felipe Melo, do atacante Willian Bigode e do lateral Mario Pineida, além do técnico Abel Braga.
FICHA TÉCNICA
Nome completo: David de Duarte MacedoData e local de nascimento: 24/01/1995, Rio Grande-RSPosição: ZagueiroÚltimo clube: Goiás
Crédito: DavidDuarteéoquartoreforçodoFluminensenatemporada2022(Foto:MailsonSantana/FFC

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