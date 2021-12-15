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futebol

Fluminense anuncia a contratação do técnico Abel Braga

Técnico acertou novo vínculo na última terça-feira e assinou o contrato nesta tarde, em Laranjeiras; Abel Braga marca quarta passagem como técnico do Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 12:32

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 12:32

Nesta quarta-feira, o Fluminense formalizou a contratação de Abel Braga, técnico escolhido para comandar o elenco em 2022. Em sua quarta passagem pelo Tricolor, o técnico estava sem clube desde que saiu do Lugano, clube suíço que liderou por apenas cinco jogos, entre junho e setembro de 2021. Abel comandou o Fluminense em 2005, de 2011 a 2013 e de 2016 a 2018. No clube, conquistou os Cariocas de 2005 e 2012 e o Campeonato Brasileiro de 2012. O veterano é o segundo treinador com mais jogos na história do clube, somando 326 partidas. Está atrás apenas de Zezé Moreira, com 497.
A identificação do técnico com o Fluminense, clube em que começou a carreira, pesou na escolha da diretoria, que buscava um perfil para comandar jogadores mais experientes na disputa pela Libertadores.Em seu último trabalho no Brasil, Abel Braga foi técnico do Internacional, que brigou pelo título do Brasileiro de 2020. No Colorado, completou 15 jogos e acumulou 12 vitórias, com 71% de aproveitamento.
Crédito: AbelBragaseráotécnicodoFluminenseem2022(Foto:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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