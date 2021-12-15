Fluminense anuncia a contratação do técnico Abel Braga

Nesta quarta-feira, o Fluminense formalizou a contratação de Abel Braga, técnico escolhido para comandar o elenco em 2022. Em sua quarta passagem pelo Tricolor, o técnico estava sem clube desde que saiu do Lugano, clube suíço que liderou por apenas cinco jogos, entre junho e setembro de 2021. Abel comandou o Fluminense em 2005, de 2011 a 2013 e de 2016 a 2018. No clube, conquistou os Cariocas de 2005 e 2012 e o Campeonato Brasileiro de 2012. O veterano é o segundo treinador com mais jogos na história do clube, somando 326 partidas. Está atrás apenas de Zezé Moreira, com 497.