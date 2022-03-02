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Fluminense alcança segunda maior sequência de vitórias em jogos oficiais de sua história

Tricolor bateu o Millonarios e chegou a 10 triunfos seguidos na temporada 2022; recorde da melhor campanha é de 1919...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2022 às 23:54

Publicado em 01 de Março de 2022 às 23:54

O Fluminense conquistou um importante resultado ao bater o Millonarios por 2 a 0, nesta terça-feira, em São Januário, pela partida de volta da segunda fase da Libertadores. E a vitória marcou também um recorde na história do clube. Com dez triunfos seguidos na temporada, esta é a a segunda maior sequência em jogos oficiais do Tricolor.A melhor campanha de vitórias seguidas aconteceu em 1919. Naquele ano, o Flu emplacou 13 triunfos consecutivos e conquistou o Campeonato Carioca pela oitava vez, sendo a terceira seguida. O levantamento é do "ge". Em 1959, o Fluminense chegou a ter 21 partidas com vitórias, mas não em jogos oficiais.
A única derrota do Fluminense na temporada foi logo na estreia, por 1 a 0 para o Bangu. Desde então, venceu oito jogos no Campeonato Carioca e dois na Libertadores. Na competição continental, inclusive, o Tricolor não perde há sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. Essa é sua maior sequência invicta na história da competição.
Agora, o Flu aguarda o vencedor do confronto entre Atlético Nacional (COL) e Olímpia (PAR). Os paraguaios venceram na ida por 3 a 1. A terceira fase está prevista para 8 a 10 de março a ida, já certa para o Rio de Janeiro, e 15 a 17 de março a volta. Antes disso, porém, o Tricolor volta as atenções novamente para o Campeonato Carioca, onde enfrenta o Resende no próximo sábado, às 16h.
Crédito: FluminensevenceuoMillonariospelasegundafasedaLibertadores(Foto:MAUROPIMENTEL/AFP

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