Fluminense alcança maior série de vitórias seguidas em clássicos da história

O Fluminense segue imbatível em clássicos na atual temporada e alcançou uma marca histórica após derrotar o Botafogo por 1 a 0 na semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor conseguiu sua maior sequência de vitórias contra os rivais do Rio de Janeiro, com seis triunfos consecutivos. Essa campanha superou a de 1957, há 65 anos, quando o Flu levou a melhor cinco vezes. Na atual temporada, o time de Abel Braga seguem com 100% de aproveitamento.Nos últimos 13 clássicos, o Fluminense venceu dez vezes. Foram ainda dois empates e uma única derrota, para o Flamengo, totalizando um aproveitamento de 82%. O Rubro-Negro, inclusive, foi o adversário mais frequente, com sete partidas, sendo cinco vitórias do Tricolor, um empate e uma derrota.
Diante do Botafogo, o Flu, inclusive, chegou a 10 jogos seguidos de invencibilidade, sendo quatro vitórias em sequência. Contra o Vasco são duas partidas, com um triunfo e um empate.
O Fluminense fechou 2021 com 74,1% de aproveitamento em clássicos, seu melhor desempenho desde 1950. Foram, no ano passado, oito partidas contra Flamengo, Vasco ou Botafogo, obtendo seis vitórias, dois empates e somente uma derrota.Confira os últimos 13 clássicos do Fluminense
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