Fluminense agradece tricolores por apoio: 'Melhor e mais bonita torcida do mundo'

Aumento no número de sócios, apoio no discurso contra a retomada das partidas no meio da pandemia do novo coronavírus e engajamento nas redes sociais. O Fluminense mostrou sintonia entre diretoria, jogadores e torcida nos últimos meses. Por isso, o clube utilizou as redes sociais para agradecer aos tricolores nesta sexta-feira.
- Torcida Tricolor, não temos palavras pra agradecer todo o apoio que vocês vêm nos dando. Durante a maior crise humanitária dos últimos 100 anos, vocês provaram, mais uma vez, que nós somos parte da Melhor e Mais Bonita Torcida do Mundo. #ÉPeloFlu - escreveu.
O Tricolor ficou apenas com o vice-campeonato do Carioca, mas teve um mosaico feito por torcedores no primeiro jogo da final e recebeu apoio nas redes sociais por conta do posicionamento contra a retomada das partidas. Além disso, ultrapassou os 30 mil sócios em pouco tempo.