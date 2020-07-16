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futebol

Fluminense agradece tricolores por apoio: 'Melhor e mais bonita torcida do mundo'

Clube usou as redes sociais para exaltar a mobilização dos torcedores durante a pandemia do novo coronavírus...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 18:05

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 18:05
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Aumento no número de sócios, apoio no discurso contra a retomada das partidas no meio da pandemia do novo coronavírus e engajamento nas redes sociais. O Fluminense mostrou sintonia entre diretoria, jogadores e torcida nos últimos meses. Por isso, o clube utilizou as redes sociais para agradecer aos tricolores nesta sexta-feira.
- Torcida Tricolor, não temos palavras pra agradecer todo o apoio que vocês vêm nos dando. Durante a maior crise humanitária dos últimos 100 anos, vocês provaram, mais uma vez, que nós somos parte da Melhor e Mais Bonita Torcida do Mundo. #ÉPeloFlu - escreveu.
O Tricolor ficou apenas com o vice-campeonato do Carioca, mas teve um mosaico feito por torcedores no primeiro jogo da final e recebeu apoio nas redes sociais por conta do posicionamento contra a retomada das partidas. Além disso, ultrapassou os 30 mil sócios em pouco tempo.

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