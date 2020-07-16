Fluminense agradece tricolores por apoio: 'Melhor e mais bonita torcida do mundo'

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Aumento no número de sócios, apoio no discurso contra a retomada das partidas no meio da pandemia do novo coronavírus e engajamento nas redes sociais. O Fluminense mostrou sintonia entre diretoria, jogadores e torcida nos últimos meses. Por isso, o clube utilizou as redes sociais para agradecer aos tricolores nesta sexta-feira.

- Torcida Tricolor, não temos palavras pra agradecer todo o apoio que vocês vêm nos dando. Durante a maior crise humanitária dos últimos 100 anos, vocês provaram, mais uma vez, que nós somos parte da Melhor e Mais Bonita Torcida do Mundo. #ÉPeloFlu - escreveu.