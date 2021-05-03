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futebol

Fluminense acerta empréstimo do zagueiro Frazan para o CRB

Jogador vinha sendo relacionado, mas acabou perdendo espaço após a chegada dos reforços, e disputará a Série B em 2021...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 13:25

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 13:25
Crédito: Divulgação/CRB
O Fluminense acertou o empréstimo do zagueiro Frazan ao CRB, onde vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O novo clube anunciou o jogador de 24 anos nesta segunda-feira. Relevado em Xerém, o defensor perdeu espaço com a chegada dos reforços para esta temporada.
Frazan subiu para o profissional em 2017 e até hoje fez 41 jogos e um gol. Ele nunca havia sido emprestado. Na pré-temporada em 2020, o zagueiro sofreu uma grave lesão no joelho direito que o tirou de combate por oito meses. Quando retornou, ele passou a atuar no Sub-23 para readquirir ritmo de jogo.
Veja a tabela do Carioca
Titular em cinco partidas neste ano, ele teve alguns momentos ruins e de falha, mas seguiu sendo opção enquanto Matheus Ferraz e David Braz estavam fora. Atualmente, ele ficaria em último na fila que tem ainda Manoel, Nino e Luccas Claro.
O jovem criado na base nunca se firmou como titular, mas foi utilizado em diversas situações pelos treinadores do Fluminense. Em 2019, depois de ser sondado por clubes de fora, o jogador optou por renovar com o Tricolor até dezembro de 2022.

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