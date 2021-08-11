Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense acerta contratação de Jhon Arias, que é esperado no Rio nesta semana

Tricolor resolve pendências e vai adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta colombiano, que estava no Independiente Santa Fe...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 13:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense acertou a contratação do meia-atacante Jhon Arias. As negociações vinham acontecendo ao longo dos últimos dias e atrasaram, mas as partes chegaram a um acordo para assinar contrato em definitivo até o fim de 2025. O Tricolor vai adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta colombiano.Nesta quarta-feira, o técnico do Santa Fe, Harold Rivera, confirmou o negócio em entrevista ao canal “Win Sports”, da Colômbia.
– Jhon Arias sairá da concentração com a seleção e viaja para o Brasil nesta sexta-feira para se juntar ao Fluminense – disse o treinador.
O jogador de 23 anos se apresentou na última segunda-feira a sua seleção para uma semana de treinos em Bogotá, na Colômbia. As atividades vão até a próxima quinta.
Como só fechou agora, o jogador não fica disponível para as quartas de final da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil (EQU), mas pode ser inscrito caso o Flu avance para a semifinal. Ele jogou apenas a fase de grupos pelo Santa Fe.
Arias pertence ao Patriotas e estava emprestado ao Santa Fe, ambos da Colômbia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados