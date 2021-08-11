Fluminense acerta contratação de Jhon Arias, que é esperado no Rio nesta semana

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense acertou a contratação do meia-atacante Jhon Arias. As negociações vinham acontecendo ao longo dos últimos dias e atrasaram, mas as partes chegaram a um acordo para assinar contrato em definitivo até o fim de 2025. O Tricolor vai adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta colombiano.Nesta quarta-feira, o técnico do Santa Fe, Harold Rivera, confirmou o negócio em entrevista ao canal “Win Sports”, da Colômbia.

– Jhon Arias sairá da concentração com a seleção e viaja para o Brasil nesta sexta-feira para se juntar ao Fluminense – disse o treinador.

O jogador de 23 anos se apresentou na última segunda-feira a sua seleção para uma semana de treinos em Bogotá, na Colômbia. As atividades vão até a próxima quinta.

Como só fechou agora, o jogador não fica disponível para as quartas de final da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil (EQU), mas pode ser inscrito caso o Flu avance para a semifinal. Ele jogou apenas a fase de grupos pelo Santa Fe.