Fluminense acerta compra, e Caio Paulista assina contrato até 2026

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O atacante Caio Paulista assinou um contrato em definitivo com o Fluminense válido por cinco anos. O clube comprou 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao Tombense, de Minas Gerais, por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,9 milhões). Esses valores serão pagos de forma parcelada até o final de 2023, como informado inicialmente pelo "ge".

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O jogador de 23 anos, que teve passagem pelas categorias de base do clube, mas foi dispensado e retornou por empréstimo no início de 2020. Depois de uma temporada bastante contestada, ele permaneceu no Flu e acabou sendo um dos destaques em 2021.

O contrato foi formalizado nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho. Caio Paulista soma 63 jogos e tem sete gols com a camisa tricolor. Depois de ficar 11 jogos fora por conta de uma lesão na coxa direita, o atacante retornou na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense na última terça-feira.

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- Isso é muito importante para mim, pois o Fluminense é um clube que eu sempre gostei. As minhas renovações foram sempre por um ano, e fico feliz de atingir essa meta de permanecer neste clube tão maravilhoso por mais cinco temporadas, um objetivo que eu sempre busquei para a minha vida. É um sonho que hoje está sendo realizado - disse, ao site oficial.