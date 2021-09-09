Fluminense acerta compra, e Caio Paulista assina contrato até 2026

O atacante Caio Paulista assinou um contrato em definitivo com o Fluminense válido por cinco anos. O clube comprou 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao Tombense, de Minas Gerais, por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,9 milhões). Esses valores serão pagos de forma parcelada até o final de 2023, como informado inicialmente pelo "ge".
+ Gestão Mário Bittencourt chega a 28 reforços e cinco técnicos no Fluminense; veja a lista
O jogador de 23 anos, que teve passagem pelas categorias de base do clube, mas foi dispensado e retornou por empréstimo no início de 2020. Depois de uma temporada bastante contestada, ele permaneceu no Flu e acabou sendo um dos destaques em 2021.
O contrato foi formalizado nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho. Caio Paulista soma 63 jogos e tem sete gols com a camisa tricolor. Depois de ficar 11 jogos fora por conta de uma lesão na coxa direita, o atacante retornou na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense na última terça-feira.
Veja a tabela do Brasileirão
- Isso é muito importante para mim, pois o Fluminense é um clube que eu sempre gostei. As minhas renovações foram sempre por um ano, e fico feliz de atingir essa meta de permanecer neste clube tão maravilhoso por mais cinco temporadas, um objetivo que eu sempre busquei para a minha vida. É um sonho que hoje está sendo realizado - disse, ao site oficial.
- Agora é procurar evoluir bastante para ajudar essa instituição tão importante na minha vida. Quando eu saí daqui eu sempre tive a vontade de voltar. E essa conquista, este novo contrato, é também uma volta por cima para mim. Graças a Deus estou assinando por mais cinco anos - completou.