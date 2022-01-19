Fluminense acerta com goleiro Fábio, ex-Cruzeiro; atleta é esperado no Rio para exames médicos

O Fluminense acertou, na noite desta terça-feira, a contratação do goleiro Fábio, de 41 anos de idade. O jogador, que esteve no Cruzeiro por 17 temporadas, ficou livre no mercado após a decisão da não renovação de contrato tomada pela nova direção do clube. A informação foi dada pelo canal 'Raiz Tricolor' e confirmada pelo LANCE!.Fábio é aguardado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira para a realização de exames médicos e deve assinar um contrato de uma temporada com o Fluminense.

Para a temporada, o Fluminense conta com quatro goleiros no elenco principal. Marcos Felipe, que recentemente testou positivo para Covid-19, Muriel, Pedro Rangel e Gustavo Ramalho, sendo que os dois últimos ainda não estrearam nos profissionais.

Por conta do avanço da contaminação do coronavírus, o clube entendeu que seria uma boa ideia contar com três goleiros prontos para a disputa da temporada e principalmente da Libertadores.

Recentemente, Fábio teve seu nome ligado fortemente ao América-MG nos últimos dias. O clube mineiro se interessou na contratação do jogador após Matheus Cavichioli, titular da equipe, ter sido diagnosticado com um problema cardíaco.