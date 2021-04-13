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futebol

Fluminense acerta a contratação do atacante Bobadilla, do Guaraní- PAR

Jogador de 33 anos chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 23:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 23:21
Crédito: Divulgação
O Fluminense acertou com mais um reforço para a temporada 2021, que marca o retorno do clube à Libertadores. O Tricolor fechou com o atacante Raúl Bobadilla, argentino de 33 anos que é naturalizado paraguaio, e estava no Guaraní-PAR. Ele chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra por parte do Flu.
+ Confira a tabela completa da Libertadores e simule os resultados
Perto da estreia da competição continental, o Fluminense buscava reforçar o seu ataque, e Bobadilla chega para dar mais uma opção para o técnico Roger Machado. Um dos diferenciais do jogador é sua experiência na Libertadores. Na atual edição do torneio, inclusive, o centroavante já atuou em quatro partidas, porém, viu o Guaraní-PAR ser eliminado pelo Atlético Nacional-COL, ainda na segunda fase.Bobadilla está no clube paraguaio desde a última temporada. Ao todo, o jogador marcou 14 gols em 43 jogos. Além do atual clube, o atacante que começou nas categorias de base do River Plate-ARG, fez carreira em times da Suíça - FC Concordia Basel, Grassshoppers, Young Boys e FC Basel - e da Alemanha, como Borussia Mönchengladbach e FC Augsburg, onde teve seu auge.
A nova contratação do Tricolor está de volta à América do Sul desde 2018, quando defendeu o Argentino Juniors-ARG. Bobadilla se juntará a John Kennedy, Samuel e Fred como os centroavantes de ofício do elenco comandado por Roger Machado.
O Fluminense estreia na Libertadores no dia 22 de abril, contra o River Plate-ARG. O jogo será no Maracanã, às 19h (horário de Brasília).

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