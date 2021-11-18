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Fluminense abre venda de ingressos para últimas três rodadas do Brasileiro no Maracanã

Clube abriu check-in para confrontos do Fluminense contra América-MG, Internacional e Chapecoense; E-tickets voltam a ser opção de acesso no estádio ...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 14:46

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 14:46

Na última quarta-feira, o Fluminense anunciou a venda de ingressos para os três confrontos finais do Brasileiro em casa, contra América-MG, Internacional e Chapecoense, respectivamente. Além de abaixar o preço das entradas, o clube também flexibilizou os protocolos de acesso ao Maracanã, que contará com a carteirinha de sócio-torcedor e e-ticket. Com as modalidades virtuais de apresentação do ingresso no estádio, a retirada física passa a ser opcional, e acontece nos mesmos postos de costume. O comprovante de vacinação, contudo, permanece obrigatório e deve ser validado no site da Veus Saúde antes da compra. Aqueles que já habilitaram o certificado só precisarão fazê-lo de novo em caso de atualização do ciclo vacinal. O teste antígeno também não é mais necessário para quem já tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroOs bilhetes podem ser adquiridos no portal do sócio ou no site 'Futebol Card', e custam entre R$15 e R$50 reais. Conforme anunciado pelo Fluminense no início da pandemia, os sócios que permaneceram adimplentes durante o período de portões fechados terão desconto extra nas próximas partidas, proporcionais ao número de duelos sem público. As vendas para o jogo contra o América-MG encerram no dia do confronto, às 16h45.Neste domingo, o Fluminense recebe o América-MG no Maracanã, às 17h, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileiro. Na próxima quarta (24), o Tricolor encara o Internacional, às 21h30, no mesmo local.
Crédito: FluminenserecebeoAmérica-MGnoMaracanã,nestedomingo(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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