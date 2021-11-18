Fluminense abre venda de ingressos para últimas três rodadas do Brasileiro no Maracanã

Na última quarta-feira, o Fluminense anunciou a venda de ingressos para os três confrontos finais do Brasileiro em casa, contra América-MG, Internacional e Chapecoense, respectivamente. Além de abaixar o preço das entradas, o clube também flexibilizou os protocolos de acesso ao Maracanã, que contará com a carteirinha de sócio-torcedor e e-ticket. Com as modalidades virtuais de apresentação do ingresso no estádio, a retirada física passa a ser opcional, e acontece nos mesmos postos de costume. O comprovante de vacinação, contudo, permanece obrigatório e deve ser validado no site da Veus Saúde antes da compra. Aqueles que já habilitaram o certificado só precisarão fazê-lo de novo em caso de atualização do ciclo vacinal. O teste antígeno também não é mais necessário para quem já tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19.