Fluminense abre parte final do treino em Cuiabá e encerra preparação para o Brasileirão

O Fluminense encerrou a preparação para a partida contra o Cuiabá, neste sábado, às 21h, na Arena Pantanal, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de chegar à capital do Mato Grosso na última quinta-feira, o Tricolor fez a única atividade nesta sexta e teve a presença da torcida na parte final da atividade no Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha.Alguns torcedores aguardavam do lado de fora para tentar contato com os jogadores e foram liberados para assistirem os últimos minutos. O Flu vem de uma derrota para o Junior Barranquilla (COL) na Copa Sul-Americana por 3 a 0.
Veja a tabela do Brasileirão
Após o empate em 0 a 0 com o Santos na estreia, no Maracanã, o Tricolor é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro com um ponto, atrás do Peixe pelo sexto critério de desempate, que é o número de cartões amarelos. Depois do Cuiabá, o Fluminense terá dois jogos em casa. Um na terça-feira contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil, às 21h30, e outro diante do Internacional no sábado, às 19h.