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Flu x Volta Redonda: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes fazem o primeiro jogo após mais de 100 dias de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus...

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 19:25

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 19:25
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense está de volta ao Campeonato Carioca. Depois de muita discussão e impasses, o Tricolor entrará novamente em campo neste domingo, às 19h, contra o Volta Redonda, pela 4ª rodada da Taça Rio. O Flu tem a classificação já encaminhada e é o líder na tabela geral da competição. A grande novidade fica por conta da reestreia do atacante Fred. Contratado durante a paralisação, o camisa 9 já está apto a jogar. Além dele, Paulo Henrique Ganso ganhará a primeira oportunidade como titular por conta do desfalque de Nenê, que se recuperava do COVID-19.
Do outro lado, o Volta Redonda é o terceiro colocado no Grupo B, com quatro pontos, e ainda sonha com a classificação às semifinais. O clube se movimentou para não perder jogadores por conta da paralisação e renovou os contratos dos zagueiros Heitor e William Mineiro, além do lateral Oliveira e do meia Bernardo. Alguns jovens também foram promovidos da base.
FLUMINENSE X VOLTA REDONDA
Data/Hora: 28/06/2020, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Diogo Carvalho Silva (RJ)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!E MAIS:Bruno Nazário critica volta do Carioca: 'Não era o momento'Recuperado do COVID-19, Nenê volta a treinar com elenco Flu entrará em campo de camisa preta por vítimas do COVID-19Fred destaca importância do Carioca antes de sua reestreia pelo FluFLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Muriel; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Egídio; Yago, Hudson e Ganso; Marcos Paulo, Evanilson e Fred.
Lesionados: Nenê (COVID-19) e Frazan (departamento médico)Suspensos: NinguémPendurados: Ninguém
VOLTA REDONDA (Técnico: Luizinho Vieira)Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel e Luiz Paulo; Wallison, Marcelo, Bruno Barra e Pedrinho; Bernardo e João Carlos
Lesionados: NinguémSuspensos: NinguémPendurados: Heitor e Douglas Borges
Palpites: Na redação do LANCE!, 85% acreditam na vitória do Fluminense, 5% em um triunfo do Volta Redonda e 10% apostam no empate E MAIS:

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