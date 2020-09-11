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Flu se manifesta sobre não permitir entradas de novas bandeiras e faixas no Maracanã contra o Corinthians

Em nota divulgada nesta sexta-feira, Tricolor das Laranjeiras nega ordem para retirar objetos e diz que o objetivo é fazer uma ação de marketing de nível nacional...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 18:16

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 18:16
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense detalhou no início da tarde desta sexta-feira os motivos pelos quais não permitiu a entrada de novas faixas e bandeiras de organizadas no confronto com o Corinthians, em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão. O clube destacou:
"Em resposta às notas de algumas torcidas, o Fluminense esclarece que não houve nenhuma ordem do clube para retirada das bandeiras de nossas torcidas no Maracanã".
Em seguida, o Tricolor das Laranjeiras afirmou que foram mantidas as bandeiras do Fla-Flu devido a uma ação de marketing que acontecerá neste domingo.
A funcionária do clube responsável pela organização do estádio informou ao representante das torcidas que as bandeiras que já estavam no estádio desde o Fla-Flu permaneceriam, mas que novas bandeiras não poderiam ser colocadas especificamente nesta partida porque o clube fará uma ação de marketing (nível Nacional) e precisará utilizar um espaço específico para a referida ação".
Em seguida, o clube garantiu.
"Com relação às bandeiras e faixas, elas são componente fundamental de nossos jogos, bem como fazem parte de nossa história. Qualquer outra interpretação dada ao fato é equivocada".
A organizada Flunitor foi uma das que se queixaram por meio de redes sociais por não conseguirem divulgar suas faixas.

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