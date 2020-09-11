Flu se manifesta sobre não permitir entradas de novas bandeiras e faixas no Maracanã contra o Corinthians

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense detalhou no início da tarde desta sexta-feira os motivos pelos quais não permitiu a entrada de novas faixas e bandeiras de organizadas no confronto com o Corinthians, em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão. O clube destacou:

"Em resposta às notas de algumas torcidas, o Fluminense esclarece que não houve nenhuma ordem do clube para retirada das bandeiras de nossas torcidas no Maracanã".

Em seguida, o Tricolor das Laranjeiras afirmou que foram mantidas as bandeiras do Fla-Flu devido a uma ação de marketing que acontecerá neste domingo.

A funcionária do clube responsável pela organização do estádio informou ao representante das torcidas que as bandeiras que já estavam no estádio desde o Fla-Flu permaneceriam, mas que novas bandeiras não poderiam ser colocadas especificamente nesta partida porque o clube fará uma ação de marketing (nível Nacional) e precisará utilizar um espaço específico para a referida ação".

Em seguida, o clube garantiu.

"Com relação às bandeiras e faixas, elas são componente fundamental de nossos jogos, bem como fazem parte de nossa história. Qualquer outra interpretação dada ao fato é equivocada".