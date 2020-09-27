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Flu pede desculpas por 'cortar' Conca em foto no Twitter. Entenda o caso!

Ausência do argentino em foto de comemoração com Rodriguinho rende críticas da torcida e de Celso Barros. Tricolor 'se redime' publicando foto do meia neste domingo...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 16:30
Crédito: Conca havia feito críticas à direção do Flu na semana passada (Divulgação
A figura de Conca se tornou pivô de discórdia neste fim de semana nas redes sociais do Fluminense e gerou um pedido de desculpas do clube neste domingo no Twitter. Tudo começou quando o perfil oficial do Tricolor relembrou, em meio ao especial dos 10 anos do tricampeonato brasileiro, a vitória por 2 a 1 sobre o Vitória no Barradão: o argentino foi "retirado" da foto na qual comemorava o gol com Rodriguinho. Além da repercussão negativa entre os torcedores, o vice geral, Celso Barros, utilizou seu Instagram para criticar o mandatário Mário Bittencourt e o chefe de comunicação do clube:
"Mais uma postura lamentável do Mário Bittencourt e do seu chefe de comunicação, que foi cortar a foto do Conca das redes sociais da conquista em que fomos campeões brasileiros de 2010. Uma atitude lamentável de ingratidão e de ódio que os dois citados externaram. A conquista de 2010, veio depois de vinte anos do último campeonato brasileiro em que o Flu foi campeão".
Além disto, Barros disparou: "Esqueça o ódio presidente, procure trabalhar para um dia, quem sabe, ter seu nome reconhecido pelos torcedores do Fluminense". Neste domingo, o Tricolor das Laranjeiras publicou uma postagem no seu Twitter na qual destacou:
"O Departamento de Comunicação do Fluminense pede desculpas pelo erro na postagem do “#10AnosDoTri” de ontem (26/10), quando, por descuido lamentável, retirou de forma equivocada o ex-jogador Conca da foto publicada". Além disto, foi publicada uma foto do argentino com a camisa tricolor. Na quinta-feira passada, Conca fez queixas sobre a conduta da diretoria do Fluminense.

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