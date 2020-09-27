Flu pede desculpas por 'cortar' Conca em foto no Twitter. Entenda o caso!

Crédito: Conca havia feito críticas à direção do Flu na semana passada (Divulgação

A figura de Conca se tornou pivô de discórdia neste fim de semana nas redes sociais do Fluminense e gerou um pedido de desculpas do clube neste domingo no Twitter. Tudo começou quando o perfil oficial do Tricolor relembrou, em meio ao especial dos 10 anos do tricampeonato brasileiro, a vitória por 2 a 1 sobre o Vitória no Barradão: o argentino foi "retirado" da foto na qual comemorava o gol com Rodriguinho. Além da repercussão negativa entre os torcedores, o vice geral, Celso Barros, utilizou seu Instagram para criticar o mandatário Mário Bittencourt e o chefe de comunicação do clube:

"Mais uma postura lamentável do Mário Bittencourt e do seu chefe de comunicação, que foi cortar a foto do Conca das redes sociais da conquista em que fomos campeões brasileiros de 2010. Uma atitude lamentável de ingratidão e de ódio que os dois citados externaram. A conquista de 2010, veio depois de vinte anos do último campeonato brasileiro em que o Flu foi campeão".

Além disto, Barros disparou: "Esqueça o ódio presidente, procure trabalhar para um dia, quem sabe, ter seu nome reconhecido pelos torcedores do Fluminense". Neste domingo, o Tricolor das Laranjeiras publicou uma postagem no seu Twitter na qual destacou: