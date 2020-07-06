Flu justifica opção por Maracanã na final com número de jogos exigidos no contrato de gestão do estádio

Crédito: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE F.C.

A decisão do Fluminense de optar pelo Maracanã, após ser sorteado mandante da decisão da Taça Rio, causou estranheza em parte da torcida, em razão da recusa recente do Tricolor em jogar ao lado o hospital de campanha construído no local. O clube divulgou nota, nesta segunda-feira, para esclarecer que a escolha se deu por força do contrato de gestão de estádio assinado com o Governo do Estado, que exige que o clube dispute um mínimo de partidas no local durante o ano.

Segundo o contrato, o Flu tem a obrigação de atuar no Maracanã por, pelo menos, 30 jogos em uma temporada. O clube alega já ter atingido o número de jogos fora do estádio e justifica a decisão de jogar a final contra o Flamengo, na obrigação de honrar o compromisso firmado.